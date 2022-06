Party auf Sylt: Diese Promis kommen zur Hochzeit von FDP-Star Christian Lindner

Die Hochzeitsfeier von Franca Lehfeldt und Christian Lindner steigt nicht in der Toskana, sondern auf Sylt (Archiv). © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

FDP-Politiker Christian Lindner und Journalistin Franca Lehfeldt werden sich am 9. Juli auf der Luxus-Nordseeinsel Sylt das Ja-Wort geben. Welche Stars und Sternchen feiern mit dem Brautpaar?

Sylt – Jährlich treffen sich auf der nordfriesischen Insel Sylt die Schönen und Reichen der deutschen Prominenz. Auch FDP-Chef Christian Lindner (43) ist scheinbar von der Nordseeperle angetan, denn er will hier gleich eine ganz besondere Feierlichkeit ausrichten: Am 9. Juli wollen sich Lindner und seine Verlobte Franca Lehfeldt (33) im weißen Sand das Ja-Wort geben. Zu diesem Anlass wird selbstverständlich das Who-is-who aus Politik und Showbiz eingeladen. Wer genau bei der Hochzeitsparty auf Sylt anwesend sein wird, wurde jetzt preisgegeben.

Wie die BILD-Zeitung wissen will, werden zahlreiche hochrangige deutsche Politiker unter den Gästen der Trauung sein. So soll beispielsweise Bundeskanzler Olaf Scholz (63) seine Anreise planen und auch Ex-CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet (61) ist den Berichten zufolge mit von der Partie. Justizminister Marco Buschmann (44) und sowie Lindners FDP-Kollege Wolfgang Kubicki (70) werden sich ebenfalls die Ehre geben. Auch CDU-Chef Friedrich Merz (66) soll — so wird zumindest behauptet — auf Drängen der zukünftigen Braut eingeladen worden sein.

Franca Lehfeldt ist seit einem Interviewtermin gut mit Charlotte Merz befreundet

Wie in der BILD weiter berichtet wird, sollen Franca Lehfeldt und Friedrich Merz’ Ehefrau Charlotte (61) seit einem Interviewtermin der Journalistin mit dem CDU-Politiker eng befreundet sein. Damit Franca an ihrem besonderem Tag nicht auf ihre enge Vertraute verzichten muss, wurde das Ehepaar Merz ebenfalls eingeladen — der Christdemokrat ist dabei allerdings nur Begleitung.

Bekanntermaßen ist Christian Lindner nicht die erste bekannte Persönlichkeit, die auf Sylt das Ehegelübde ablegt. Vor dem FDP-Politiker traten hier bereits Ulla Kock am Brink (60), Guido Maria Kretschmer (57) und Michael Wendler (49) — mit seiner ersten Ehefrau — vor den Traualtar.