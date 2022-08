Endlich 18: Shania Geiss lässt an ihrem Geburtstag die Korken knallen

Von: Julia Hanigk

Teilen

Shania Geiss feiert ihren 18. Geburtstag. © Screenshots Instagram/shania__geiss

Shania Geiss ist 18. Die Geissens-Tochter feierte im Club in Saint-Tropez mit ordentlich Champagner. Neben Freunden war auch die Geissens-Familie mit dabei, um um Mitternacht zu gratulieren.

Saint-Tropez - Nun ist auch der letzte Geissens-Spross volljährig. Im Beisein ihrer Familie feierte Shania Tyra Geiss (alles über Shania) jetzt ihren 18. Geburtstag. Dafür ging es für die Millionärstochter in den Promi-Ort Saint-Tropez, der bekannt ist für sein Nachtleben. Für Shania Geiss gab es eine Party über Nacht in ihren Geburtstag hinein, bei der die Geissens die Korken knallen ließen.

Sternwerfer und Champagner: Shania Geiss feiert 18. Geburtstag in Saint-Tropez

Die Tochter der Geissens (alle News auf der Themenseite) teilte einige Eindrücke ihrer Geburtstagsparty auf Instagram, mehrere Freunde nahmen Videosequenzen von der Party auf. Darauf zu sehen: Shania Geiss, wie sie am Tisch Kuchen serviert bekommt, die mit Sternwerfern dekoriert sind. Im Hintergrund schwenkt jemand eine Deutschlandfahne. „Happiest Birthday to my whole world“, schreibt Schwester Davina Geiss dazu.

Später zog der Partytrupp dann noch in den Nachtclub weiter. Dort gab es flaschenweise feinsten Champagner und das Tanzbein wurde geschwungen. Shania trug ein schwarzes Minikleid. Um Mitternacht wurde dann auf die erreichten 18 Jahre angestoßen. Ebenfalls im Hintergrund zu sehen: Papa Robert Geiss, der offenbar auch mit im Club feierte.

Robet Geiss mit Töchtern im Club in Saint-Tropez

Aber nicht nur Freunde gratulierten Shania Geiss via Instagram, auch Schwester Davina, Vater Robert und Mutter Carmen Geiss veröffentlichten Bilder mit dem Geburtstagskind (alles über die Geissens). „Ich hoffe, dein Erwachsenenleben wird dich genauso glücklich machen wie deine Kindheit es getan hat“, schreibt Davina. Mutter Carmen platzt vor Stolz: „Ich bin so stolz auf euch beide und liebe euch so sehr“, schreibt sie als Kommentar darunter.

Bikinis, Luxus, Mode: Die schönsten Bilder der Geissens-Töchter Shania und Davina Geiss Fotostrecke ansehen

Bevor es mit den Feierlichkeiten losging, teilte die Blondine auf Instagram einige Bilder von sich aus Saint-Tropez. Die Fans brachte Shania Geiss mit einem pinken Jumpsuit zum Ausrasten. „Schöner geht nicht“ oder „traumhaft“, hieß es in den Kommentaren. Verwendete Quellen: instagram.com/shania__geiss; /the_real_davina_geiss