„Partyluder“ schreckt ab: Radios drohen Schlagerstar Marc Pircher mit Boykott

Schlagerstar Marc Pircher sorgt mit seiner Single „Was hast du heute Nacht getan“ für Schlagzeilen. Der Liedtext ist einigen Radiosendern offenbar zu anstößig.

Österreich - Marc Pircher (43) kennen die meisten Schlagerfans sicherlich wegen seines Riesenhits „Sieben Sünden“. Doch das könnte sich jetzt ändern: Pirchers aktuelle Single „Was hast du heute Nacht getan“ sorgt derzeit nämlich für so einige Schlagzeilen! Der Songtext ist vielen deutschsprachigen Radiosendern offenbar zu heikel, weshalb sie dem Sänger mit Boykott gedroht haben. Pircher dagegen freut sich über die Aufmerksamkeit.

„So etwas habe ich seit 2004 nicht mehr erlebt“, erzählt der Entertainer im Gespräch mit Heute. Seit der Veröffentlichung von „Was hast du heute Nacht getan“ wollten täglich Reporter mit ihm sprechen. Doch was ist so schlimm an den Lyrics des Liedes? Offenbar handelt es sich ausschließlich um eine Zeile, in der Pircher singt: „Und wie sie tanzt, macht mich richtig heiß. Sie ist ein Luder - ein Partyluder.“ Der Ausdruck war den Sendern ganz klar zu anstößig.

Um den Radio-Boykott zu vermeiden, nahm Marc Pircher kurzerhand eine entschärfte Version auf

Die Empörung über das Wort „Luder“ kann Marc Pircher bei bestem Willen nicht verstehen. „Für mich ist ein Partyluder eine Frau, die gerne feiert. Nicht mehr und nicht weniger“, erklärt sich der Bühnenstar im Interview. Durch die entstandene Aufregung sah sich der gebürtige Österreicher allerdings gezwungen, zurück ins Studio zu gehen, um eine entschärfte Version seiner Single einzuspielen. Das „Partyluder“ wurde darin zu einer „Frau im Partyfieber“ – das sollte für die geschockten Radiosender dementsprechend in Ordnung gehen.

Dass „Was hast du heute Nacht getan“ beinahe auf dem Index gelandet wäre, findet Pircher absolut nicht schlimm. Immerhin könnte das Interesse an seinem Song derzeit nicht größer sein – auch schlechte Publicity ist also eine Art Erfolg.