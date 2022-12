Sauna, Pool, 1 Million Euro: Stefan Mross verkauft Luxusvilla nach Trennung von Anna-Carina Woitschack

Von: Matthias Kernstock

Teilen

Nach der Trennung von Anna-Carina Woitschack am 11.11.2022 steht die Luxusvilla von Stefan Mross bei Passau nun zum Verkauf. Preis: 1,19 Milliionen Euro.

Passau – Er zieht endgültig den Schlussstrich: Nachdem Schlagerstar Stefan Mross (47) bereits kurz nach der Trennung von Anna-Carina Woitschack (30) das gemeinsame Luxuswohnmobil verkaufte, steht nun auch seine Luxusvilla bei Passau zum Verkauf, wie bild.de berichtet.

Demnach räumt der „Immer wieder sonntags“-Moderator seine Luxusvilla gerade aus. Angeblich kam auch Anna-Carina vorbei, um ihre Sachen abzuholen. Die Schlagersängerin brachte ihren neuen Freund, Key-Account-Manager Daniel B., mit. Mross zeigte demnach Größe, ließ ihn ins Haus und unterhielt sich mit beiden drei Stunden lang.

Stefan Mross verkauft bei immonet.de seine Luxusvilla für über 1 Million Euro

Eine Anzeige ist nun bei immonet.de zu finden. Dort wird das Zuhause von Mross und Woitschack als „Exklusive Toskana-Villa mit Pool-Gästehaus + Salzwasser-Außenpool und eigenem Wellnessbereich“ beschrieben.

Die Luxusvilla von Stefan Mross steht zum Verkauf bei Immonet: „Exklusive Toskana-Villa mit Pool-Gästehaus + Salzwasser-Außenpool und eigenem Wellnessbereich“. © Immonet Alexander Maier

Der Kaufpreis der Luxusvilla mit 148 qm, in der Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack bis zu ihrer Trennung Anfang November 2022 gelebt hatten, beträgt stolze 1.190.000 Euro.

In der Beschreibung der Immobilie, die ca. 10 Autominuten von Passau entfernt und ganz in der Nähe von Florian Silbereisen liegt, wird die Ausstattung näher beschrieben: „Einbauküche, Bad mit Fenster, Terrasse, Garage, Stellplatz, Toskana Villa mit integrierter Garage im Haus mit direktem Zugang ins Wohnhaus, Pool samt Gästehaus, Baujahr 2021, Pultdach, großes Zimmer, Duschbad, Sauna, Ruheraum, Bauweise: Massivbauweise, Baujahr 2007.“

Außerdem gibt es eine Zentralheizung, Pelletheizung, Klimaanlage u. s. w. Das Grundstück, auf dem die Luxusvilla steht, ist stolze 1200 qm groß. 2021 hatten Anna-Carina und Stefan das Zuhause vollständig neu renoviert und viel Geld in das Anwesen bei Passau gesteckt

Luxusvilla in der Nähe von Passau: Mross will über 1 Million Euro

Die Villa von Mross und Woitschack war neben ihrem Luxuswohnmobil, mit dem sie das ganze Jahr unterwegs waren, ein idyllischer Rückzugsort für das Schlagerpaar. In der Beschreibung heißt es dazu: „Das Objekt befindet sich am Ortsrand eines kleinen Weilers mit unverbaubarer Aussicht auf Wiesen und Felder in ruhiger und sonniger Lage. Eine ruhige und doch zentrale Wohnlage zur Autobahn A3, welche in alle Richtungen fährt.“

Zuletzt sorgte Stefan Mross mit seinem Privatleben immer wieder für Schlagzeilen. Am Samstag stand Evelyn Burdecki (34) bei „Stars in der Manege“ im Circus Krone in München. Anstatt anschließend zurück nach Düsseldorf zu fahren, reiste die Blondine in die Berge. Ob Flirt Stefan Mross (47) ihr Gesellschaft leistete? Verwendete Quellen: bild.de, immonet.de