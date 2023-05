„Habe ein paar Probleme“: Gewaltige Krise bei Patricia Blanco und Andreas Ellermann

Es ist ein Hin und her: Patricia Blanco und Andreas Ellermann scheinen ihre Liebeskrise noch immer nicht überwunden zu haben. © Screenshot/Instagram/patriciablancoofficial; IMAGO/Andre Lenthe (Fotomontage)

In einem Instagram-Video meldet sich Patricia Blanco aufgewühlt und traurig bei ihren Fans. Offenbar kriselt ihre Beziehung mit Andreas Ellermann.

Was ist nur los bei Patricia Blanco (52)? Die Reality-TV-Darstellerin gesteht auf Instagram, dass es ihr derzeit nicht gut geht. Der Grund dafür scheint ihre Beziehung mit dem Millionär Andreas Ellermann (56) zu sein. Bereits seit mehreren Wochen hängt der Haussegen schief. Anfang April verkündete das Paar sogar, dass es zusammen zur Therapie gehen will. Bisher scheint der Versuch, ihre Beziehung zu retten, noch nicht gefruchtet zu haben.

In einem emotionalen Instagram-Video sucht die Tochter von Schlagersänger Roberto Blanco (85) Trost bei ihrem Pferd und schüttet den Fans ihr Herz aus. „Ich habe ein paar Probleme gerade, die sind echt am argen. Das werdet ihr noch erfahren“, erzählt Patricia ihren 59.900 Followern. Richtig klar wird allerdings nicht, was sie so sehr bedrückt. „Am Ende wird alles gut Leute. Das ist gerade mein Motto. Weil ich bin gerade echt in einem Film, den möchte ich euch aber nicht erzählen“, deutet sie lediglich an.

Patricia Blanco: „Es hat viel mit Verarbeitung und Verlustangst zu tun“

Mit Andreas Ellermann ist Patricia seit 2019 liiert, im Jahr darauf folgte die Verlobung. Zuletzt sorgte der Hamburger Immobilienunternehmer für Aufsehen, weil er Nadja Abd el Farrag (58) öffentlich unterstützte. „Ich werde ihr auch wieder Auftritte besorgen“, kündigte er gegenüber der Bild-Zeitung an.

In ihrem Video stellte Patricia aber klar, dass sie nichts gegen Naddel habe. „Auf die Frau kann ich gar nicht sauer sein, weil ja eine gute Tat an ihr vollbracht worden ist. Es sind ganz andere Umstände, die mich zurzeit sauer machen. Aber ich wünsche ihr alles Gute. Und toll, dass sie wieder jemand gefunden hat, der ihr hilft“, erklärt sie.

Allerdings bezeichnet die Ex-Dschungelcamperin Naddel als „Mittel zum Zweck“. Patricia fügt hinzu: „Nein, ich bin von meinem Freund jetzt nicht getrennt, weil er Naddel hilft. Das ist also nicht das Problem. (...) Es hat viel mit Verarbeitung, mit Verlustangst und vielen Dingen zu tun.“ Was hinter ihrer Traurigkeit steckt, werden die Fans möglicherweise bald erfahren.