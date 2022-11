Patricia Blanco überrascht Freund Andreas Ellermann mit einem extravaganten Heiratsantrag

Sein Antrag war zu unromantisch: Patricia Blanco verwandelte sich in eine Dragqueen, um ihrem Freund Andreas Ellermann einen Heiratsantrag zu machen.

Hamburg – Patricia Blanco (51) überraschte ihren Partner Andreas Ellermann (55) mit einem extravaganten Heiratsantrag. Eigentlich sind die beiden Turteltauben bereits verlobt – der Entertainer hielt sogar schon zweimal um die Hand seiner Patty an. Der letzte Antrag gefiel der Tochter von Roberto Blanco (85) allerdings so gar nicht – viel zu unromantisch.

Die 51-Jährige lehnte den Antrag sogar ab, als ihr Liebster im August dieses Jahres inmitten eines Interviews bei der „BILD Red Night“ zum zweiten Mal die Frage aller Fragen stellte. Nun war es für die „Promis unter Palmen“-Kandidatin an der Zeit, das Zepter selbst in die Hand zu nehmen, um den Liebesbeweis so besonders wie möglich zu gestalten.

Patricia schmiedete einen Plan und bestellte ihren Andreas kurzerhand in die berühmt-berüchtigte „Olivia Jones Bar“ auf die Hamburger Reeperbahn. Der war völlig ahnungslos: „Ich weiß nicht warum, vielleicht tritt sie in der Show auf“, erklärte der Millionär dem RTL-Kamerateam, das die zwei an dem Abend begleitete. Und so war es auch. Patricia ließ ihren Liebsten nämlich allein in der Bar antanzen, während sich die 51-Jährige Backstage in eine Dragqueen verwandeln ließ und sich bereit für die Bühne machte.

Patricia Blanco: „So stelle ich mir einen Antrag vor“

Der nichtsahnende Ellermann nahm mit den anderen Gästen in der Bar Platz, um schließlich der Gastgeberin Olivia Jones höchstpersönlich zu lauschen, wie sie den Special Guest Patricia Blanco ankündigt.

Diese betritt schließlich als Dragqueen mit pinker Schmetterlingsperücke die Bühne, um rührende Worte an ihren Zukünftigen zu richten. „Lieber Andreas,“ startet die Tochter der Musik-Ikone Roberto Blanco und kommt mit tränenreicher Stimme doch schnell zum Punkt: „So stelle ich mir einen Antrag vor, deshalb frage ich dich, möchtest du mein Ehemann werden?“

Die Location bei Olivia habe sich Patricia aus dem Grund ausgesucht, weil sie ihrem zukünftigen Gatten zeigen möchte, dass sie viele Facetten habe und die Seite mit Glanz, Glamour und Show in ihr stecke. Und natürlich nahm Andreas den Antrag an. „Ich habe eine Gänsehaut, du siehst umwerfend aus“, gab der Unternehmer gerührt zur Antwort. Den ganzen Antrag gibt es bei Punkt 12 am Donnerstag (10. November) und Freitag (11. November) zu sehen.

