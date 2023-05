Drama vor Umzug

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Lisa Klugmayer schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Sorge um Nadja Abd el Farrag. Andreas Ellermann, ein guter Freund der Bohlen Ex, konnte sie zwei Tage nicht erreichen, dann erfuhr er, dass sie im Krankenhaus liegt.

Hamburg – Nadja Abd el Farrag (58) wollte ihr Leben wieder in den Griff bekommen. Hilfe bekommt sie dabei von Patricia-Blanco-Ex Andreas Ellermann (57). Der Multimillionär hat ihr nun sogar eine Wohnung in der Nähe ihrer Mutter organisiert. Doch als sie plötzlich nicht nur Besichtigung erschienen ist, muss er erfahren, dass Naddel in die Notaufnahme gefahren werden musste.

Nadja Abd el Farrag: Neuanfang mit Hilfe von Patricia-Blanco-Ex

Nadja Abd el Farrag wurde als Freundin von DSDS-Chef Dieter Bohlen (69) bekannt. Nach einigen Eskapaden und ihren beiden Auftritten bei „Raus aus den Schulden“ 2016 und 2018 wurde es schlagartig still um sie. Vor ein paar Wochen meldete sich Naddel wieder zurück, sprach offen über ihre Geldsorgen und darüber, dass sie ein Comeback starten will.

Starthilfe gab ihr dabei ihr guter Freund Andreas Ellermann – Multimillionär und Patricia-Blanco-Ex – und besorgte ihr eine Wohnung. Doch die erste Bleibe war zu weit weg von ihrer Mutter, die immer eine wichtige Stütze für Naddel war. Ersatz war aber schnell gefunden: Ellermann organisierte eine Wohnung im Hamburger Nobel-Stadtteil Blankenese. Doch Nadja Abd el Farrag tauchte nicht zur Besichtigung auf.

Dieter Bohlen – Die fiesesten Sprüche des DSDS-Chefs Dieter Bohlen ist ein absoluter Fanliebling – wohl auch wegen seiner fiesen Sprüche. Der ehemalige DSDS-Chef ist nämlich nicht auf den Mund gefallen, hat immer einen Spruch auf Lager und polarisiert mit seinen oft fiesen Kommentaren – meist gegen unschuldige DSDS-Kandidaten. Hier sind die fiesesten Sprüche von DSDS-Chef Dieter Bohlen.

Patricia Blancos Ex Andreas Ellermann verrät: Naddel in der Notaufnahme

„Ich habe mir große Sorgen gemacht, konnte Nadja danach auch zwei Tage nicht erreichen“, erzählt Andreas Ellermann der BILD. Er fuhr zu ihrer alten Wohnung, wo ihm die Nachbarn erzählten, dass Naddel mit Verdacht auf Bandscheibenvorfall in die Notaufnahme gefahren wurde.

Im Krankenhaus bekam sie mehrere Spritzen in den Rücken. Jetzt müsse sie sich schonen, doch es geht schon wieder bergauf, wie sie BILD selbst verrät: „Mir geht es zum Glück schon wieder etwas besser.“

+ Sorge um Nadja Abd el Farrag. Andreas Ellermann, ein guter Freund der Bohlen Ex, konnte sie zwei Tage nicht erreichen, dann erfuhr er, dass sie im Krankenhaus liegt. (Fotomontage) © IMAGO/Future Image & IMAGO/Eventpress

Den Besichtigungstermin wollen beide so schnell wie möglich nachholen. Apropos Naddel: Jahrelang ist die Ex von DSDS-Chef Dieter Bohlen nur mit Haarteil in die Öffentlichkeit gegangen. In den letzten Jahren dann der „Befreiungsschlag“, wie sie es selbst nennt. Nun zeigt sich Nadja Abd el Farrag immer häufiger ohne Perücke. Verwendete Quellen: bild.de

Rubriklistenbild: © IMAGO/Future Image & IMAGO/Eventpress