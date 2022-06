„Powerfrau“: Patricia Kelly begeistert Schlagerfans mit Rocker-Foto

Patricia Kelly rockt bei Instagram (Fotomontage) © Screenshot/Instagram/Patricia Kelly

Patricia Kelly lässt die Rockerin raushängen und posiert lässig für ihre Instagram-Follower. Die Schlagerfans sind begeistert vom neuen Look der Sängerin.

Basel – Unter dem neuesten Instagram-Beitrag von Patricia Kelly (52) hagelt es Herz- und Flammen-Emojis. Die sympathische Sängerin zeigt sich nämlich mal von einer anderen Seite und den Fans gefällt es. Auf zwei Fotos lässt die sonst so elegante Blondine die Rockerin raushängen und posiert, schwarz gekleidet, lässig mit Gitarre. Neben Herzen und Flammen liest sich in den Kommentaren immer wieder „Powerfrau“ oder „Rockerbraut“ – die Fans sind schlichtweg begeistert von dem Rocker-Look der 52-Jährigen. Die überlässt den Sechssaiter dann allerdings doch lieber den Profis.

Open Air-Auftritt in Basel: Patricia Kelly wird ihre neuen Songs präsentieren

Alles bleibt beim Alten – Patricia Kelly wird weiterhin mit Mikrofon in der Hand mit ihrer Stimme begeistern und überlässt die Gitarre ihren Bandmitgliedern. Unter dem Beitrag heißt es nur: „Morgen wird Basel gerockt“ – und da haben wir den Rocker-Bezug. Der „Kelly Family“-Star wird nämlich am Freitag (17. Juni) auf dem Barfüsserplatz in Basel auftreten. Hier ist sie zu Gast bei der „Nacht des Glaubens“ in Basel. An verschiedenen Orten in der Stadt wird es an diesem Abend Star-Aufgebot geben. Patricia ist ab 21 Uhr auf dem Barfüsserplatz zu sehen. Zu späterer Stunde wird es in der Scala Basel ein Interview sowie ein Autogrammstunde mit der sympathischen Sängerin geben.

Patricia selbst freut sich sehr auf den Auftritt – in einem kurzen Videoclip auf ihrem Instagram-Account erklärt die Sängerin mit irischen Wurzeln, dass sie zudem sehr aufgeregt sei. In Basels Stadtmitte wird die Musikerin ihre neuen Songs spielen. Vor wenigen Wochen hat die Powerfrau ihr neues Album „Unbreakable“ herausgebracht. In dem gleichnamigen Song besingt die Blondine die Liebe zu ihrem Ehemann Denis Sawinkin, die bereits vor 21 Jahren mit einem Ehegelübde besiegelt wurde.

Wie auch der Musik-Star selbst, freuen sich auch ihre Anhänger sehr darauf, endlich wieder bei einem Konzert dabei sein zu können. Die Pandemie hat auch die Sängerin schwer getroffen – sie steckte sich gleich zwei Mal mit dem Coronavirus an.