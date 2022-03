Patricia Kelly macht ihrem Ehemann süße Liebeserklärung: „In deinen Armen vergesse ich alle Probleme!“

Sie hat ihren absoluten Traummann gefunden! Auch nach vielen gemeinsamen Jahren sind Patricia Kelly und ihr Ehemann Denis noch immer glücklich wie am ersten Tag. (Fotomontage) © Instagram/Patricia Kelly

Sie hat ihren absoluten Traummann gefunden! Auch nach vielen gemeinsamen Jahren sind Patricia Kelly und ihr Ehemann Denis noch immer glücklich wie am ersten Tag.

Düsseldorf – Schon immer hatte die Familie für Patricia Kelly (52) besondere Bedeutung. Seit ihrer Kindheit stand sie mit ihren Geschwistern als „Kelly Family“ auf der Bühne, die besondere Verbindung zwischen den Brüdern und Schwestern wurde auch durch den Megaerfolg der Band nicht getrübt. 2001 gründete Patricia dann ihre eigene Familie, denn in diesem Jahr heiratete sie den gebürtigen Russen Denis Sawinkin (49). Zusammen bekamen die beiden die Kinder Alexander und Ignatius, letzterer ist bereits selbst als Musiker aktiv.

Auf Instagram zeigt Patricia jetzt, wie gut ihre Beziehung zu Denis auch nach vielen gemeinsamen Jahren noch funktioniert. Der süße Schnappschuss zeigt die beiden Eheleute gemeinsam auf dem Sofa, liebevoll hält ihr Partner die Sängerin fest im Arm. Beide schlafen gemütlich unter einer beigen Wolldecke, dass sie sich miteinander pudelwohl fühlen, sieht man dem Foto sofort an.

Für Patricia Kelly ist ihr Ehemann Denis Sawinkin im stressigen Alltag ihr Fels in der Brandung

Mit der emotionalen Bildunterschrift macht Patricia Kelly ihrem Denis eine rührende Liebeserklärung. „In deinen Armen vergesse ich alle Probleme dieser Welt“, steht da auf Englisch geschrieben. Neben einem Herz-Emoji und einem verliebten Smileyface zeigt die Vollblutmusikerin außerdem mit den Hashtags „Meine Liebe“ und „Du bist mein Held“, wie viel die Beziehung zu ihrem langjährigen Partner ihr immer noch bedeutet.

Auch ihr Sohn Ignatius, gemeinhin als Iggy bekannt, ist in dem Beitrag verlinkt. Möglicherweise war er es also, der das süße Foto seiner selig schlafenden Eltern schoss. Iggy selbst kommentierte den Post mit zwei Herzchenaugen-Emojis. Mit ihrer süßen Familie hat Patricia also einen echten Jackpot erwischt. Auch ihre Fans sind total hingerissen von dem Liebes-Schnappschuss: In der Kommentarspalte schreiben viele, wie begeistert sie von der Beziehung zwischen Patricia und Denis sind. Die große Liebe kann also auch im Showgeschäft funktionieren.