Patrick Lindner – alle Infos zum Schlagerstar

Patrick Lindner in der ZDF-Show „Willkommen bei Carmen Nebel“ © Frederic Kern / IMAGO

Patrick Lindner ist einer der erfolgreichsten volkstümlichen Schlagersänger des Landes. Der Künstler ist auch modernen Schlagern gegenüber aufgeschlossen und überraschte 2005 sogar mit einem englischsprachigen Album mit Swing-Melodien. Als Schauspieler ist Lindner ebenfalls ab und zu aktiv, außerdem nahm er an verschiedenen TV-Formaten wie einer Tanz- oder Kochshow teil.

München – Patrick Lindner ist in zweifacher Hinsicht ein Phänomen: Er ist einer der beliebtesten Schlagersänger im deutschsprachigen Raum und er outete sich als erstes bekanntes Gesicht dieser sehr konservativen Branche als homosexuell. Zwar gab es nach seinem Coming-out Anfeindungen und der damals noch stark volkstümlich orientierte Sänger verlor Buchungen. Langfristig konnte seine sexuelle Orientierung seiner Karriere allerdings nicht schaden. 2019 begeisterte er seine Fans mit tanzbaren Songs zum 30. Bühnenjubiläum.

Schlagersänger Patrick Lindner: Leben

Patrick Lindner wurde am 27. September 1960 in München geboren. Mit bürgerlichem Namen heißt der Schlagersänger Friedrich Günther Raab. Er ist der Sohn eines Versicherungsangestellten. Seine Mutter Hedwig Raab (Jahrgang 1926, verstorben 2016) war Hausfrau. Patrick Lindner wuchs im Münchner Bezirk Sendling auf und nahm bereits als Schüler Gitarren- und Klavierunterricht sowie Schauspielstunden.

Nach dem Schulabschluss entschied sich der junge Mann allerdings nicht für eine künstlerische Karriere, sondern absolvierte zunächst eine Ausbildung zum Koch. Dieses Fachwissen erwies sich später als nützlich. Als Teilnehmer an Shows wie „The Taste“ hatte er eindeutig Vorteile. Als Koch arbeitete er in verschiedenen Restaurants, er war unter anderem im Hotel Bayerischer Hof beschäftigt.

Sein Privatleben, insbesondere seine sexuelle Orientierung, behielt der junge Mann wohlweislich für sich. Schließlich wurde der sogenannte Homosexuellenparagraf (§ 175 Strafgesetzbuch) erst ab 1969 langsam entschärft und hatte sogar bis 1994 Bestand. In konservativen Kreisen hielten sich die Vorbehalte gegen Schwule und Lesben noch erheblich länger, zum Teil bestehen sie bis heute.

Patrick Lindner: Karriere als volkstümlicher Schlagersänger

1989 hatte Patrick Lindner seinen Durchbruch. Mit dem Song „Die kloane Tür zum Paradies“ konnte er den zweiten Platz nach dem österreichischen Sieger Stefan Mross beim Grand Prix der Volksmusik erringen. Der Wettbewerb für volkstümliche Schlager fand in jenem Jahr in Österreich statt, dort maßen sich Künstler aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Sendung, durch die unter anderem Carolin Reiber führte, strahlte das ZDF aus. Patrick Lindner wurde auf einen Schlag berühmt und zum „Schwiegersohn der Nation“.

Bis 1997 konzentrierte sich der Schlagersänger auf volkstümliche Musik und war damit sehr erfolgreich. Er erschuf die folgenden Alben:

1989: Die kloane Tür zum Paradies

1990: Die kleinen Dinge des Lebens (Platz 38 und Gold D, Platz 19 und Platin AT)

1990: Weihnachten mit Patrick Lindner

1991: Eine Handvoll Herzlichkeit (Platz 31 D, Platz 14 und Gold AT, Platz 18 und Gold CH)

1991: Patrick Lindner (Gold CH)

1992: Ohne Zärtlichkeit geht gar nix

1994: Liebe ist das Salz der Erde (Platz 32 AT)

1995: Meine Lieder streicheln dich

1995: Weihnachtszeit – Stille Zeit

1996: Herzlich willkommen in meinem Leben (Platz 88 D)

Patrick Lindner als moderner Schlagersänger

Gegen Ende der 1990er-Jahre wandelte sich der Stil von Patrick Lindner. Der Schlagersänger, der bis dahin eher im Bereich Volksmusik aktiv war, wandte er sich dem modernen deutschen Schlager zu. So kam 1988 das Album „Himmelweit“ auf den Markt, das es auf Platz 74 der deutschen Albumcharts schaffte. Mit Hits wie „Ein bisschen Sonne, ein bisschen Regen“ feierte er zum Beispiel 1999 auch beim Vorentscheid zum Eurovision Song Contest Erfolge und überzeugte ohne mundartlich geprägte Texte und Trachten. Den frischeren Tönen blieb der Schlagersänger über vier weitere Alben treu. Es entstanden:

1999: Stark genug

2000: Wenn es noch Wunder gibt

2001: Mammamia!

2003: Halleluja – Auf das Leben

Im Jahr 1999 musste Patrick Lindner einen deutlichen Knick in seiner Karriere verkraften. In diesem Jahr outete sich der Schlagersänger als erster bekannter Künstler in diesem Genre als homosexuell. Das brachte ihm zuerst zahlreiche Anfeindungen ein, da die Fans das Vertrauen in den Star verloren. Schließlich galt der Sänger vielen Müttern als Wunsch-Schwiegersohn und nun zerplatzte eine Illusion. Er selbst empfand das Outing als Zwang, nachdem es Gerüchte über eine Beziehung zu einem Mann gegeben hatte.

Schlagersänger Patrick Lindner: Neustart der Karriere

Im Jahr 2005 kehrte Patrick Lindner mit einer Neuausrichtung seiner Musik zurück. Der Schlagersänger arbeitete mit der Thilo Wolf Big Band zusammen und veröffentlichte das Album „Gigolo“. Dabei präsentierte er in erster Linie bekannte englische Swing-Hits. Außerdem trat er in diesem Jahr beim Fernsehsender RTL in der Kochshow „In Teufels Küche“ auf. Aufgrund seiner Erfahrungen im Bereich Kochen ging er als Sieger aus der Sendung hervor.

2006 kam das Album „Die Sonne ist für alle da“ auf den Markt. Hier kehrte der Schlagersänger zurück zu seinen Wurzeln. Er arbeitete wie bei seinen ersten Hits wieder mit der Texterin Irma Holder und der Komponistin Jean Frankfurter zusammen. Auf dem Album mischte er moderne und volkstümliche Stücke. Mit dem Lied „Wie ein Sternenregen in der Nacht“ landete Patrick Lindner beim deutschen Vorentscheid zum Grand Prix der Volksmusik auf Platz 2, im internationalen Wettbewerb rangierte er auf Platz 6.

Im Herbst 2008 wurde der Schlagersänger zum Schauspieler. In dem Fernsehfilm „Das Musikhotel am Wolfgangsee“ spielte er die Hauptrolle als Koch. 2014 nahm er mit Tanzpartnerin Isabel Edvardsson an der RTL-Show „Let’s Dance“ teil und belegte Platz 6.

Schlagersänger Patrick Lindner: Weitere Diskografie und Hits

Seit seiner Rückkehr auf die große Bühne und in verschiedene Fernsehsendungen veröffentlichte Schlagersänger Patrick Lindner weitere Alben. Das sind:

2007: Heute, hier und jetzt (Platz 87 D)

2007: Fröhliche Weihnacht mit Patrick Lindner

2008: Jedes Herz braucht eine Heimat

2009: Fang dir die Sonne

2010: Schenk dir den Tag

2012: Böhmisch klingt’s am Besten

2014: Nur mit deiner Liebe (Platz 71 D)

2016: Mittenrein ins Glück (Platz 60 D)

2018: Leb dein Leben (Platz 40 D, Platz 64 AT)

2019: Ich feier’ die Zeit (Platz 27 D)

2020: Ich feier die Zeit – das Beste zum Jubiläum

Obwohl der Schlagersänger viele Hits produziert hat, die seine Fans begeistern, konnte er sich nur einmal in den deutschen Single-Charts platzieren: „Ich hätt’ dich sowieso geküsst“ aus dem Jahr 1991 hielt sich insgesamt sieben Wochen in der Rangliste und erreichte als Höchststand Platz 58. Zu seinen Hits als Single gehören Titel wie:

Des is a Wahnsinn (1990)

Ein kleines Feuer, das dich wärmt (1992)

Ein Stern am Himmel ist noch frei (1996)

Du bist die Musik in mir (2016)

Schlagersänger Patrick Lindner: Familie

Im Jahr 1992 lernte Patrick Lindner den ausgebildeten Hotelfachmann Michael Link kennen. Ein Jahr später übernahm Link das Management des Sängers. Der Schlagersänger und sein Manager wurden auch privat ein Paar. Nachdem Patrick Lindner 1998 den damals acht Monaten alten Daniel aus einem russischen Kinderheim adoptierte und Link und Lindner sich ein Jahr später zu ihrer Partnerschaft bekannten, galten die beiden in den Medien bald als schwules Vorzeigepaar der Nation. Patrick Lindners Partner schrieb ein Buch mit dem Titel „Abenteuer Adoption oder Ein Lebenstraum wird wahr“. So wurden die beiden zu Vorreitern in Sachen Toleranz gegenüber Homosexualität und Adoption durch gleichgeschlechtliche Paare. Die Beziehung hielt bis zum Jahr 2005.

Bereits seit vielen Jahren ist Patrick Lindner mit Peter Schäfer zusammen, der ebenfalls als sein Manager fungiert. Das Paar gab sich am 10. Oktober 2020 in München das Ja-Wort. Die Familie lebt in München.