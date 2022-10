Neues Schlagertraumpaar? Patrick Romer und Antonia wollen ganzes Album rausbringen

Antonia und Patrick im Studio. © Instagram/Antonia Hemmer

Patrick Romer und Antonia haben offenbar ein gemeinsames Projekt in Planung. Die beiden Schlagerstars wollen ein ganzes Album auf den Markt bringen.

Berlin – Patrick Romer (26) und Antonia Hemmer (22) könnten das neue Traumpaar am Schlagerhimmel werden. Der ehemalige „Bauer sucht Frau“-Kandidat und seine Liebste nahmen in der Vergangenheit bereits an verschiedenen Reality-Formaten teil. In der Sendung „Das Sommerhaus der Stars“ gingen die zwei schlussendlich sogar als Sieger hervor. Anfang Oktober hatten Patrick und Antonia dann eine Überraschung für ihre Fans parat: Mit ihrer Single „Du hast mich einmal zu oft angesehen“ starteten sie als Schlager-Duo durch.

Jetzt ließen Patrick Romer und Antonia Hemmer auf Social Media durchsickern, dass demnächst sogar ein ganzes Album veröffentlicht werden soll. In ihren jeweiligen Instagram-Storys teilten die beiden Influencer Aufnahmen aus den Hansa Studios in Berlin, wo sie derzeit an ihren neuen musikalischen Projekten feilen. Fans des „Bauer sucht Frau“-Paares dürfen sich also auf weitere Songs der Schlager-Newcomer freuen. Wann genau die Platte in den Läden stehen soll ist allerdings noch nicht bekannt.

Patrick Romer und Antonia Hemmer arbeiten derzeit an ihrem ersten gemeinsamen Album

„Heute geht’s wieder nach Berlin ins Tonstudio“, verriet Patrick Romer seinen Followern in einer Instagram-Story, „wir haben so coole neue Songs. Das Album wird mega.“ Damit steht fest: Bei dem Lied „Du hast mich einmal zu oft angesehen“ wird es nicht bleiben! Offenbar wurden der Landwirt und seine Partnerin Antonia Hemmer durch den Erfolg ihrer Debüt-Single zu weiteren Produktionen inspiriert. Weitere Details zu den musikalischen Ergüssen des Reality-Duos gab Romer allerdings noch nicht preis.

Mit einigen Schnappschüssen aus dem Tonstudio wollen Patrick und Antonia ihre Fangemeinde jedoch schon einmal neugierig auf die kommenden Veröffentlichungen machen. Auf den Aufnahmen ist unter anderem das Produktionsteam der Platte zu erkennen, das sich Fotos des Paares auf einem Computerbildschirm anschaut. Außerdem postete Antonia in ihren Storys ein Bild, das sie mit Kopfhörern singend am Mikrofon zeigt. Möglicherweise ist damit das neue Traumpaar am Schlagerhimmel geboren!