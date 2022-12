Patrick Romer verrät, weshalb Antonia ihn bei Insta blockiert hat

Von: Lukas Einkammerer

Teilen

Patrick Romer und Antonia Hemmer wurden vor zwei Jahren bei „Bauer sucht Frau“ ein Paar. Im November trennten die beiden TV-Stars sich. Auf Instagram erklärt Patrick, dass es nach dem Liebesaus zu viel Drama kam.

Konstanz – In der Promiwelt dürfte 2022 wohl als das Jahr der Trennungen in die Geschichte eingehen. In den vergangenen Monaten kündigten viele einst so vertraute Pärchen das Ende ihrer Beziehungen an und brachen ihren Fans damit das Herz. Auch das „Bauer sucht Frau“-Traumpaar Patrick Romer (27) und Antonia Hemmer (22) geht fortan getrennte Wege – nach einer anfänglich so märchenhaften Liebesgeschichte und dem Sieg im „Sommerhaus der Stars“ im Oktober ist bei den TV-Stars seit dem 16. November alles aus und vorbei.

„Angefangen, grundlos gegen mich zu hetzen“: Patrick Romer packt über Drama mit Antonia aus

Nachdem Patrick Romer mit seinem umstrittenen Verhalten im Sommerhaus für ordentlich Furore sorgte, kam die Trennung von Antonia Hemmer für viele als keine besonders große Überraschung. Dennoch betonte der studierte Landwirt wiederholt, dass das Liebesaus im Guten beschlossen worden war, aber bestätigte bei einer Instagram-Fragerunde, dass der Kontakt mit seiner einstigen Herzensdame trotzdem abgebrochen ist. „Es gab auch keinen Grund für böses Blut. Wir hatten zwei wundervolle Jahre und entgegen vieler Meinungen habe ich Antonia weder klein gemacht noch ihr irgendwas verboten“, verteidigt sich Patrick.

Klare Ansage: „Bauer sucht Frau“-Star Patrick Romer erklärt bei einer Instagram-Fragerunde, warum Antonia Hemmer ihn nach der Trennung blockiert hat und wie er zum gemeinsamen Lied steht. © Screenshot/Instagram/patrick_romer_ (Fotomontage)

Antonia habe stets seine volle Unterstützung gehabt, erklärt Patrick Romer und erinnert sich an das Drama, das im Nachhinein zwischen den beiden entbrannte: „Nach der Trennung hat dann Antonia angefangen, grundlos gegen mich auf TikTok zu hetzen.“ An die Abmachung, keine Seitenhiebe in den sozialen Medien auszuteilen, habe sich demnach nur er gehalten. „Daraufhin wollte ich wissen, was der Kindergarten soll, da wir uns einig waren, nicht gegen den Anderen zu schießen“, schreibt er und fügt enttäuscht hinzu: „Wurde dann einfach blockiert.“

Tränen und Scherben: Bei diesen Promi-Paaren war 2022 Schluss Leonardo DiCaprio (47) und Camila Morrone (25) Peggy Jerofke (46) und Steff Jerkel (53) Gisele Bündchen (42) und Tom Brady (45) Vitali (51) und Natalia (48) Klitschko Stefan Mross (47) und Anna-Carina Woitschack (30)

„Teil deiner Vergangenheit“: „Bauer sucht Frau“-Star Patrick Romer nach Trennung versöhnlich

Auf Patricks Versuche, das Beziehungsende friedlich hinter sich zu bringen und sich öffentlich nicht zu zerfleischen, scheint Antonia Hemmer wohl keine große Lust gehabt zu haben. Böse scheint ihr der gebürtige Bodenseer aber nicht zu sein und es stört ihn auch nicht, noch den gemeinsamen Song „Du hast mich einmal zu oft angesehen“ zu hören – auch wenn das gemeinsame Album selbstverständlich abgeblasen wurden. „Es ist einfach ein Teil deiner Vergangenheit“, erklärt er seinen Fans bei Instagram.

Von „schön“ bis „Entstellt“: Deutsche Promis vor und nach ihren Schönheitsoperationen Fotostrecke ansehen

Liebe kommt, Liebe geht, aber das wichtigste ist, dass man sich auch nach einer Trennung noch in die Augen sehen und nett zueinander sein kann. Man kann Patrick Romer und Antonia nur wünschen, dass sie auf ihre verflossene Liebe eines Tages mit einem Lachen zurückblicken können. Während Patrick klarstellt, dass er erstmal keine neue Beziehung will, stürzt sich Antonia Hemmer voll ins Nachtleben und brach sich dabei fast die Nase. Verwendete Quellen: Instagram/patrick_romer_, desired.de, promipool.de