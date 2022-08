Im Tschechienurlaub: Patrick Romer wird vor Hotelzimmertür geschissen

Patrick Romer erhält im Urlaub eine böse Überraschung © RTL & Instagram/patrick_romer_

Patrick Romer wollte eigentlich nur seinen Urlaub in Tschechien genießen. Früh morgens fand er jedoch einen ekeligen Haufen vor seinem Hotelzimmer.

Melnik, Tschechien – Böse Überraschung für Patrick Romer (26)! Für den gutaussehenden Reality-Star sind stinkende Misthaufen eigentlich nichts Ungewöhnliches. Immerhin wurde Patrick ursprünglich durch seine Teilnahme bei der RTL-Kuppelshow „Bauer sucht Frau“ bekannt. Mit tierischen Exkrementen kennt sich der Landwirt also bestens aus. Bei menschlichen Hinterlassenschaften sieht das allerdings anders aus.

Umso schockierter Patrick Romer deshalb, als er zuletzt ein unerwartetes Präsent vor der Tür seines Hotelzimmers entdeckte. Der beliebte Influencer befindet sich derzeit im Urlaub in Melnik. Der tschechische Ort befindet sich knapp nördlich der Hauptstadt Prag und kann mit einigen beeindruckenden Sehenswürdigkeiten aufwarten. Die Überraschung, die Patrick jedoch jetzt vor seinem Zimmer vorfand, gehört üblicherweise nicht dazu.

Patrick Romer muss feststellen, dass sich jemand vor seiner Hotelzimmertür erleichterte

In seinen Instagram-Storys veröffentlichte Patrick Romer ein Video, dass ihn um circa halb sechs Uhr morgens im Flur seines Hotels zeigt. „Der Tag beginnt ja schonmal beschissen“, schreibt er unter den Clip. Der Grund für diese pessimistische Einschätzung: Im Laufe der Nacht hat sich eine unbekannte Person vor Patricks Zimmertür erleichtert. Direkt vorm Eingang fand der Social-Media-Bauer eine stinkende Hinterlassenschaft, die er selbstverständlich direkt für seine Instagram-Follower auf Film festhält.

„So Freunde, so beginnt mein Tag“, begrüßt Patrick seine Fans im Video, „da hat mir einfach einer vor meine Hotelzimmertür geschissen!“ Lachend fügt er an: „Sachen gibt’s!“ Der ungewöhnliche Vorfall lässt jedoch einige Fragen offen: Schaffte es ein Hotelgast einfach nicht mehr pünktlich zur Toilette? Oder wurde der Haufen gezielt platziert, um Patrick Romer eins auszuwischen? Die Antworten darauf kennt leider nur der Produzent des Häufchens selbst. In jedem Fall ist jedoch eines sicher: Diese Aktion war ziemlich beschissen!