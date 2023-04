„Wo bleibt die Alte?“: Fans sprachlos über neues Video von Paul Janke und Antonia Hemmer

Nur gute Freunde?

Was läuft da zwischen Kult-Bachelor Paul Janke und Antonia Hemmer? Die beiden zeigen sich immer öfter zusammen – ein Video erregt nun besondere Aufmerksamkeit.

Ko Phuket – Sind sie ein Paar, oder nicht? Das fragen sich derzeit viele Fans von Antonia Hemmer (23) und Ur-Bachelor Paul Janke (41). Seit ihrer Teilnahme an der vierten Staffel „Kampf der Realitystars“ (RTL2) verbringen die beiden offenbar sehr viel Zeit miteinander – und drehen zusammen Videos für Instagram und Tiktok.

Bei „Kampf der Realitystars“: Antonia Hemmer bandelt mit Paul Janke an

Seit dem Beziehungsaus mit Patrick Romer, den sie bei „Bauer sucht Frau“ kennengelernt hat, geht Antonias Social-Media-Karriere steil durch die Decke. Im „Sommerhaus der Stars“ kamen sie und ihr Ex zwar bis in das Finale und konnte den Staffel-Sieg holen, doch besonders glücklich schien die 23-Jährige nicht gewesen zu sein.

Bei „Kampf der Realitystars“ traf sie schließlich auf Paul und kam aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. Nur der Altersunterschied gab ihr zu denken: „Der könnte mein Papa sein“, sagte die Influencerin im Gespräch mit Sängerin Daisy Dee. Doch sie und der Ex-Bachelor scheinen sich prächtig zu verstehen.

„Bettschälla auf RTL II“: Paul Janke und Antonia Hemmer planschen in Whirlpool

Mit gemeinsamen Fotos und Videos heizen sie die Gerüchteküche weiter an. Auch sind sie nach den gemeinsamen Dreharbeiten für das RTL2-Format gemeinsam auf Bali geflogen. Ein Tiktok-Clip erregt nun aber besondere Aufmerksamkeit.

In diesem liegt Paul oberkörperfrei in einem Whirpool mit Rosenblättern und stellt eine Date-Szene nach. „Wenn der Bettschälla auf RTL II laufen würde“ kommentiert er das Video. „20 sind es normalerweise, heute hat eine Alte echt die Chance hier mal mit mir so ein bisschen zu planschen im Wasser“, sagt er darin.

Besonders auffällig: Der Kult-Bachelor verhält sich in dem Clip äußerst machohaft. „Wo bleibt die Alte“, fragt er. Und die „Alte“ ist keine Geringere als Antonia. Sie habe das Einzeldate mit Paul bei einem Gewinnspiel auf Instagram gewonnen, erzählt sie. Zusammen sitzen sie im Wasser und stoßen mit Sekt an.

„Absolut der Burner“: Fans feiern Tiktok-Video von Paul Janke und Antonia Hemmer

Es ist klar, dass es sich bei dem Video um eine Parodie der RTL-Show „Der Bachelor“ handelt – nur eben überspitzt auf RTL2 angepasst. Die Fans feiern es. „Der Paul hat ja richtig Humor“, „Ich kann nicht mehr“ und „Absolut der Burner“ lauten hier die Kommentare. Ein User sieht im Verhalten des 41-Jährigen sogar Parallelen zu Antonias Ex: „Eindeutig Patrick vibes“ schreibt er.

Das Video löst aber nicht bei allen Begeisterung aus, einige äußern Kritik. „Primitiv, primitiver, Paul Janke“ und „Bin sprachlos“ heißt es unter dem Post. Der Ur-Bachelor und die Influencerin scheinen jedenfalls eine Menge Spaß beim Drehen solcher Videos zu haben. Dazu, ob sie nur gute Freunde sind oder doch ein Paar, äußern sie sich bislang nicht. Allerdings scheint eine weitere Frau bei „Kampf der Realitystars“ ein Auge auf Paul geworfen zu haben. Verwendete Quellen: Tiktok, Instagram.

