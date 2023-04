„Scheint guten Einfluss zu haben“: Bauer Patrick hofft auf Liebesglück zwischen Antonia Hemmer und Paul Janke

Von: Elena Rothammer

Um Antonia Hemmer schwirren Gerüchte, dass sie mit ihrem ehemaligen „Kampf der Realitystars“-Kollegen Paul Janke anbandeln soll. Ihr Ex Patrick Romer wünscht sich ein Happy End für die beiden.

Konstanz – Schon bei „Kampf der Realitystars“ fand Antonia Hemmer (23) Gefallen an Ur-Bachelor Paul Janke (41). Auch nach den Dreharbeiten scheinen sich die beiden äußert gut zu verstehen und bringen die Gerüchteküche um eine Romanze zum Brodeln. Sogar Antonias Ex, „Bauer sucht Frau“-Star Patrick Romer (27), glaubt, dass sie ein gutes Paar abgeben würden.

Paul Janke und Antonia Hemmer verneinen eine Romanze – aber Patrick Romer hofft

An ihrem Ex Patrick Romer lässt Antonia Hemmer kein gutes Haar, doch bei „Kampf der Realitystars“ fand sie dank Paul Janke Ablenkung. Der einstige Rosenkavalier und die Blondine verbringen seit dem Dreh eine Menge Zeit miteinander und verreisten sogar schon gemeinsam. Eine Beziehung verneinen Antonia und Paul allerdings bisher. Patrick Romer wäre trotzdem happy, sollte sich das noch ändern, wie er Ippen Media verriet.

Im Interview mit Ippen Media äußerte sich der ehemalige „Das Sommerhaus der Stars“-Kandidat wohlwollend zu der angeblichen Romanze seiner Ex-Freundin. „Ich kenne Paul nicht persönlich, aber er scheint einen guten Einfluss auf Antonia zu haben. Ich würde mich freuen, wenn die zwei ihr Glück finden“, beteuerte der Baden-Württemberger.

Hatte Paul Janke nach dem „Bachelor“ bei RTL eine Freundin? Paul Janke gilt als der Ur-Bachelor. 2012 suchte er bei RTL nach der großen Liebe, doch daraus wurde nichts. Der ehemalige „Mr. Hamburg“ entschied sich in der letzten Nacht der Rosen für Anja Polzer, doch die Beziehung hielt nur ein Jahr. Danach galt er offiziell als Single. Bei „Kampf der Realitystars“ verriet Paul Janke allerdings, dass er etwa vier Jahre mit Sarah Knappiks Cousine liiert war.

Auch Patrick Romer flirtete schon fleißig nach der Trennung von Antonia

Patrick Romer kam nicht nur bei „Bauer sucht Frau“ sehr gut bei seinen Bewerberinnen an. Auch nach dem Liebes-Aus mit Antonia Hemmer ging er direkt wieder auf Flirtkurs. Der TV-Landwirt wurde mehrfach mit der ehemaligen „5 Senses for Love“-Kandidatin Sabrina Mina gesichtet. Eine ernsthafte Beziehung entstand aus dem Flirt jedoch nicht.

Direkt nach der Trennung hatte auch Patricks Ex ihr Single-Leben wieder in vollen Zügen genossen. In einem Club ließ es Antonia Hemmer sogar dermaßen krachen, dass noch nicht einmal eine blutige Nase sie aufhalten konnte. Verwendete Quellen: Ippen Media