„Pausenbrot auf der Toilette gegessen“: „Let‘s Dance“-Star Lola Weippert wurde in der Kindheit gemobbt

Von: Jennifer Kuhn

Lola Weippert veröffentlicht ein Bild aus ihrer Kindheit © Screenshot/instagram.com/stories/lolaweippert / IMAGO / Oliver Langel

Moderatorin und Ex-„Let‘s Dance“-Star Lola Weippert gibt auf Instagram gerne ein paar Einblicke in ihr Privatleben. Ihre Fans und Follower mögen es, wenn die 25-Jährige ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert. Doch nun deckte sie mit einer ganz überraschenden und unschönen Geschichte auf.

Köln - Die Schulzeit war für viele Menschen nicht gerade die schönste Zeit, an die man sich gerne als Kind oder Teenager zurückerinnern möchte. Auch für Moderatorin Lola Weippert nicht. In ihrer Instagram-Story erzählt sie, wieso sie die Schultoilette als Rückzugsort gesehen hat. Auch gab die 25-Jährige zu, ihr Pausenbrot dort gegessen zu haben.

Lola Weippert auf Instagram: Ihre Fans haben Einblicke in ihr Privatleben

Ob beim Sport, auf Veranstaltungen oder im Urlaub - ihre Fans bekommen immer mal wieder ein paar Einblicke in das Leben der Moderatorin und dem ehemaligen „Let‘s Dance“-Star. Vor allem sammelte Lola Weippert auch viele Sympathiepunkte als sie die Show „Temptation Island VIP“ moderierte. Durch ihre offene und ehrliche Art kam sie bei den TV-Zuschauern laut der viele Kommentare in den Social-Media-Netzwerken gut an.

Lola Weippert postet ein Bild aus ihrer Kindheit in ihrer Instagram-Story © Screenshot/instagram.com/stories/lolaweippert

Nun aber lässt die 25-Jährige ein Statement zurück, was zum Nachdenken anregt. Denn nicht immer war ihr Leben so wie das, was sie jetzt lebt. Was sie in ihrer Schulzeit erlebte, schilderte sie nun selbst und möchte ihren Fans und Followern Mut machen.

„Ich wurde in der Schule auch ziemlich gemobbt und habe teilweise mein Pausenbrot auf der Toilette gegessen“, erzählte die 25-Jährige in ihrer Instagram-Story, laut RTL.de. Für sie war die Schultoilette ein Ort, an dem sie Ruhe hatte - und sogar dort aß. Eine schreckliche Vorstellung.

Doch selbst durch diese Situation hat sie der ehemalige „Let‘s Dance“-Star nicht unterkriegen lassen. Sie möchte ihren Fans und Followern nun einen Tipp auf den Weg geben: „Nicht ihr seid das Problem, sondern die anderen, die so ekelhaft mit euch umgehen. Weil sie in euch wahrscheinlich eine Bedrohung sehen oder neidisch sind“, so Lola. Sie rät ihnen nicht einzuknicken und weiterhin stark zu bleiben. Schließlich habe sie selbst schon einiges in ihrem Leben durchgemacht und blieb dabei immer positiv. Erst vor kurzem wurde ihr Handy beim Knutschen gestohlen.

Verwendete Quellen: RTL.de, instagram.com/stories/lolaweippert