PCO-Syndrom: Annemarie Eilfeld hat eine Risikoschwangerschaft

Annemarie Eilfeld zeigt ihren Schwangerschaftsbauch

Annemarie Eilfeld ist im sechsten Monat schwanger. Die 32-Jährige leidet am PCO-Syndrom und ihre Schwangerschaft ist riskant.

Annemarie Eilfeld (32) ist schwanger und erwartet ihr erstes Kind – Das hat die ehemalige DSDS Kandidatin jetzt bekannt gegeben. Das besondere ist, dass sie mittlerweile bereits im sechsten Monat ist. Doch die 32-Jährige und ihr Partner Tim Sandt wollten absichtlich so lange warten, bis sie ihre Neuigkeit der Welt mitteilen – Denn Annemarie Eilfeld hat eine Risikoschwangerschaft.

Die ehemalige Sommerhaus-Kandidatin erzählte in einem Interview mit Promiflash: „Ich habe von vornherein gesagt, sollte ich es mal schaffen, schwanger zu werden, dann möchte ich es nicht sofort an die große Glocke hängen“. Die junge Frau leidet an dem PCO-Syndrom, wobei es sich um eine Stoffwechselstörung handelt. Sie fügte hinzu: „“Ich wollte einfach auf Nummer sicher gehen, ich wollte wissen, dass alles gesund ist, dass alles auch so bleibt und ich mich nicht einfach nur umsonst freue.“

Die Freude ist groß

Daher war die Schwangerschaft riskant und sie haben sich dazu entschieden, einige Zeit mit der Verkündung zu warten. Doch nun hat das Paar es allen mitgeteilt und sie freuen sich schon sehr auf ihr Baby. Die 32-Jährige meinte lachend: „Langsam wurde es kritisch, weil ich ja immer noch zum Sport gehe. Und wahrscheinlich dachten sich da viele, die kommt gefühlt jeden Tag zum Fitnesstraining und wird nicht dünner!“