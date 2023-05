Pech für Nino de Angelo: Helene-Fischer-Best-of gefährdet seine Chartplatzierung

Nino de Angelo und Helene Fischer brachten beide am 12. Mai ihr neues Album heraus. Die Chartplatzierung von Nino de Angelo könnte dadurch gefährdet sein.

Wertach - Die Spitze der Charts scheint für Sänger Nino de Angelo (59) gefährdet zu sein. Der deutsche Sänger mit italienischen Wurzeln nennt sich selbst auf Instagram: „Der Bad Boy des deutschen Schlagers“. Er hatte 1983 den Durchbruch mit seinem Song „Jenseits von Eden“. Erst 2021 brachte der Sänger sein Album „Gesegnet und Verflucht“ heraus, womit er einen ungeahnt großen Erfolg feierte. Er landete damit auf Platz zwei der deutschen Albumcharts und erhielt die Goldene Schallplatte. Aufgrund starker Konkurrenz ist seine erneute Platzierung weit oben in Gefahr.

Nino de Angelo veröffentlichte am 12. Mai dieses Jahres sein neuestes Album „Von Ewigkeit zu Ewigkeit“. Damit möchte er nahtlos an sein Erfolgsalbum „Gesegnet und Verflucht“ anknüpfen. In der Neuerscheinung geht es dem Sänger inhaltlich um die guten und schlechten Facetten der Liebe und ist gespickt mit Titeln wie „Da wo mein Herz brennt“, „Nicht eine Träne“ oder auch „Mein Herz hört nie auf“.

Am 12. Mai veröffentlichte Nino de Angelo sein Album „Von Ewigkeit zu Ewigkeit“. Am gleichen Tag erschien jedoch auch das Best-of-Album von Helene Fischer und bringt seine Chartplatzierung in Gefahr © IMAGO / Andreas Weihs & IMAGO / Eventpress

Nino de Angelo tritt gegen Helene Fischer an

Doch Nino de Angelo war nicht der Einzige, der am 12. Mai ein neues Album veröffentlich hat. Dabei handelt es sich um das Album „Best of (Das Ultimative -24 Hits)“. Dieses umfasst ganze 90 Minuten Spielzeit und ist ein Sammelwerk der beliebtesten Helene Fischer-Hits ihrer Karriere. Vom Klassiker „Atemlos durch die Nacht“ bis hin zu „Herzbeben“ aus ihrem Album „Rausch“ ist alles mit dabei. Die Schlagersängerin stand öfter auf Platz 1 der Albumcharts in Deutschland, als alle anderen Künstler. Es wird also knapp für Nino de Angelo. Verwendete Quellen: Universal