Peer und Janni Kusmagk hatten falsche Vorstellungen von Mallorca-Auswanderung: „Ziemlich angefressen vom Finca-Leben“

Bereits wenige Monate nach ihrem Umzug zeigen sich Peer und Janni Kusmagk ernüchtert von ihrem neuen Leben auf Mallorca.

Kurz vor Weihnachten wanderten Janni (31) und Peer Kusmagk (46) letztes Jahr nach Mallorca aus. Das Promi-Paar kam mit dem Ziel an, sich auf der Baleareninsel ein neues Leben aufzubauen. Dabei war den dreifachen Eltern natürlich nicht danach, nahe am Ballermann zu leben. Stattdessen bezogen sie zusammen mit ihren Kindern Emil-Ocean (4), Yoko (2) und Merlin (fünf Monate) eine romantische Finca auf dem Land. Allerdings enthüllt Peer nun, dass ihr Leben weit weniger idyllisch ist, als man es sich vorstellen mag.

„Es ist sehr rustikal, es ist sehr kalt, wenn es mal kühler ist. Es gibt keine Heizung. Man hat nur 50 Liter warmes Wasser“, zählt der Schauspieler im Interview mit Promiflash die vielen Fallstricke auf. Das friedliche Landleben hat im Vergleich zum stressigen Alltag in einer Großstadt zwar viele Vorteile, aber eben auch Nachteile, die nicht sofort ersichtlich sind.

Peer und Janni Kusmagk: „Ein absoluter Albtraum“

Beispielsweise verzichtete das Paar darauf, sich einen Trockner in der neuen Heimat zu besorgen – mit ungeahnten Folgen. „Wir dachten, wir hängen das einfach draußen auf. Tatsächlich ist es ein absoluter Albtraum gerade, weil es doch kälter ist, als wir gedacht haben und es trocknet einfach gar nicht“, klagt Janni. Alle Eltern können sicher mit den Kusmagks mitfühlen. Schließlich häuft sich die Schmutzwäsche mit Baby und Kleinkindern rasend schnell an.

Beschönigen will das Paar jedenfalls nichts. So gibt Peer ganz offen zu: „Ja, zurzeit sind wir ziemlich angefressen vom Finca-Leben.“ Auf das überraschend kühle Klima seien sie nicht vorbereitet gewesen. „Heute war es so, dass sogar den Hühnern zu kalt war. Dann sind sie bei uns reingekommen und haben alles vollgekackt“, offenbart der ehemalige „GZSZ“-Star, kann sich allerdings auch ein Lachen nicht verkneifen. Noch vor einigen Wochen hörte sich das ganz anders an. Damals schwärmte Peer, dass er sich zum ersten Mal in seinem Leben „angekommen“ fühle. „Ein einfaches Leben, mit weniger Luxus, Möglichkeiten und Aufgaben. Dafür aber mehr Zeit für Leidenschaft, Abenteuer in der Natur und Raum für Entdeckungen“, schrieb der Moderator in einem Instagram-Post.