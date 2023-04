„Unordentlich in meinem Zimmer“: Peggy March ließ Udo Jürgens mit 18 eiskalt abblitzen

Udo Jürgens war zeit seines Lebens ein echter Casanova. An die junge Peggy March kam der Schlagerstar jedoch nicht ran.

Pennsylvania, USA – „17 Jahr’, blondes Haar“ – mit diesem und vielen anderen Hits feierte Udo Jürgens (†80) im Laufe seiner langjährigen Karriere Megaerfolge. Heutzutage würden solche Lieder, in denen der Musiker von seinem Interesse an einem minderjährigen Mädchen singt, sicherlich anders betrachtet werden. Dem Schlagerstar haftete zeit seines Lebens aber das Image eines echten Casanovas an: Einigen Berichten zufolge soll Udo sogar mit über 2.000 Frauen geschlafen haben. Von einer bekannten Sängerin erhielt der „Aber bitte mit Sahne“-Interpret jedoch eine eiskalte Abfuhr.

Lustige Anekdote: Peggy March ließ Udo Jürgens einst abblitzen. © IMAGO/Zeppo; IMAGO/localpic (Fotomontage)

Peggy March (75) gilt ebenso wie Udo Jürgens als echte Größe des Schlagergenres. Kein Wunder also, dass die beiden Stars schon früh in ihrer Karriere aufeinander trafen. Von einer Zusammenkunft, die sich kurz vor Peggys 18. Geburtstag ereignet haben soll, erzählte die gebürtige US-Amerikanerin jetzt in ihrer neuen Autobiografie. Am Abend vor einem Auftritt, so schreibt March in ihren Memoiren, saß sie gemeinsam mit Vertretern ihrer Plattenfirma in einer Hotelbar. Auch Udo Jürgens war mit von der Partie. Als sie sich in ihre Suite begeben wollte, folgte ihr der berüchtigte Playboy unauffällig.

Peggy March ließ Schlagerlegende Udo Jürgens als junge Frau eiskalt abblitzen

„Ich ging für gewöhnlich früh ins Bett, wenn ich am nächsten Tag einen Auftritt hatte, so auch an diesem Abend“, berichtet Peggy March in ihrem Buch, „[…] mit mir erhob sich auch Udo Jürgens. Wollte er sich noch etwas zu trinken bestellen? Oder auf die Toilette? Weder noch, wie ich schnell merkte, er schien denselben Weg zu haben wie ich. Er ging neben mir die Treppe zum ersten Stock hinauf, in dem mein Hotelzimmer für diese Nacht lag.“

Trotz ihres jungen Alters ließ sich Peggy von den Avancen des bekannten Sängers nicht beeindrucken. Sie schreibt weiter: „Natürlich wusste ich, was er wollte. Ich war ein Mädchen, er war ein Mann. Er hatte wahrscheinlich gehofft, etwas Action zu kriegen. Aber das Einzige, was ich wollte, war in Ruhe schlafen zu gehen.“ Um Jürgens loszuwerden, gab die „I Will Follow Him“-Interpretin vor, ihr Zimmer nicht aufgeräumt zu haben: „Ich sagte: ‚Ja, weißt du, also, es ist furchtbar unordentlich in meinem Zimmer. Das kann ich dir auf keinen Fall zumuten.‘“ Glücklicherweise kaufte der Sänger ihr die Ausrede ab und Peggy konnte sich für ihr Konzert am nächsten Tag ausruhen.