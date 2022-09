„Spüre ihn bis heute“: Peggy March steht in Kontakt zu ihrem verstorbenem Mann

Vor neun Jahren verlor Peggy March ihren geliebten Ehemann Arnie. Sein Tod hindert die Schlagersängerin jedoch nicht daran, noch regelmäßig mit ihm zu sprechen.

Fort Lauderdale, USA – Es war der schwerste Schlag in ihrem Leben: Vor neun Jahren verlor Peggy March (74) ihren geliebten Ehemann Arnie Harris (†86) nach langer Krankheit. Den Tod ihres Partners zu überwinden, kostete die Schlagersängerin eine Menge Zeit und Kraft. Doch eine Sache half dem Schlager-Star dabei, nicht an dem schrecklichen Verlust zu zerbrechen. Denn wie Peggy in einem neuen Interview mit der Zeitschrift „Neue Post“ verrät, steht sie noch immer in regelmäßigem Kontakt zu Arnie.

Wie die Amerikanerin den unglaublichen Kontakt ins Jenseits herstellt, kann sie selbst nicht genau erklären. Doch Peggy ist sich sicher: „Er hat mich nie wirklich verlassen. Ich spüre ihn bis heute noch immer.“ Täglich erhalte sie Zeichen aus dem Himmel, die sie daran erinnern würden, dass Arnie auch über seinen Tod hinaus stets an ihrer Seite sei. Trotzdem sei es ein langer Prozess gewesen, bevor die Musikerin wieder nach vorne schauen konnte, erzählt sie.

Peggy March ist überzeugt: Ihr toter Mann begleitet sie auch heute noch im Leben. © IMAGO/Bildagentur Monn und IMAGO/APress

Peggy March erhält von ihrem verstorbenen Ehemann Arnie Hilfe in Alltagsdingen

Um Arnie wieder ganz nah bei sich zu haben, besucht Peggy March sogar regelmäßig eine Hellseherin. Im Gespräch mit den Reportern erzählt sie dazu: „Ich weiß, dass er immer da ist und auf mich aufpasst. Einmal bin ich zu meiner Wahrsagerin gegangen, wie ich es häufiger mal mache. Und sie sagte dann zu mir: ,Dein Mann steht gerade hinter dir.‘ Und ich sagte nur: ,Ja, ich weiß. Ich kann ihn auch spüren.’“

Die spirituelle Verbindung der beiden Eheleute ist offenbar sogar so stark, dass Arnie seiner Peggy aus dem Jenseits bei alltäglichen Problemen hilft. Als die „I Will Follow Him“-Interpretin auf der Suche nach einem wichtigen Dokument nahezu verzweifelte, half ihr Liebster ihr mit einem Geistesblitz: „Ich bin jeden Stapel Akten durchgegangen, aber sie waren nicht mehr da. Und plötzlich sagte mir eine Stimme: ,Du musst auf deinem Computer gucken’“, berichtet Peggy und fügt an, dass sie auf ihrem Rechner tatsächlich fündig wurde. Wahre Liebe stirbt also wirklich nie.