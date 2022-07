„Peinlich“: Danni Büchner glaubt, in Deutschland würden 8 Milliarden Menschen leben

„Oh, weiß ich nicht“

+ © RTL+ Wieviele Einwohner hat Deutschland doch gleich? Danni Büchner und Tochter Joelina haben keine Ahnung © RTL+

Acht Milliarden oder 80 Millionen? Wer weiß schon so genau, wieviel Einwohner Deutschland hat? „Goodbye Deutschland“-Auswanderin Danni Büchner jedenfalls nicht.

Mallorca - Dass die Welt nach Meinung vieler überbevölkert sei, ist die eine Sache. Aber dass allein in Deutschland keine acht Milliarden Menschen leben, dürfte jedoch wohl den meisten klar sein. Nicht jedoch Danni Büchner (44), denn die offenbart plötzlich erstaunliche Lücken in ihrer Allgemeinbildung.

Danni Büchner und Tochter Joelina leiden unter Hass im Netz

In ihrem Podcast „Living la vida locker“ plaudern Danni Büchner und ihre Tochter Joelina (die Büchners: Alle Infos zur „Goodbye Deutschland“-Familie um Danni Büchner und Tochter Joelina Karabas) regelmäßig über all die Themen, für die bei „Goodbye Deutschland“ oder den täglichen Instagramstorys keine Zeit bleibt.

In der neuesten Folge spricht das Mutter-Tochter-Gespann nun über den vielen Hass, dem die beiden im Netz ausgesetzt sind. Besonders Kritik, die auf ihre Qualitäten als Mutter abzielt, trifft Danni Büchner so sehr, dass ihr oftmals „die Tränen kommen.“ Ganz nebenbei offenbaren sie dabei auch noch eine kleine Bildungslücke.

Danni Büchner glaubt, in Deutschland würden 8 Milliarden Menschen leben

„Wir haben nicht viele Hater“, so Danni. „Ich meine, wieviele Menschen gibt es? Acht Milliarden in Deutschland oder so?“, fragt sie ihre älteste Tochter. Doch auch Joelina kennt sich da so gar nicht aus: „Oh, weiß ich nicht.“ „Das ist jetzt aber peinlich für uns“, resümiert Danni Büchner, schließlich leben in Deutschland über 83 Millionen Menschen. Die Marke von acht Milliarden wurden auf der Welt zwar noch nicht geknackt, im November 2022 soll es laut der Deutschen Stiftung Weltbevölkerung jedoch bereits soweit sein.

Auch ihr ältester Sohn sorgte kürzlich für Schlagzeilen. Nachdem Volkan Karabas (20) ein Jahr lang arbeitslos war und von Mama Danni Büchner ausgehalten wurde, musste er sich nun endlich einen Job suchen und kellnert jetzt zusammen mit Schwester Joelina. Verwendete Quellen: Podimo: „Living la vida locker“, Deutschen Stiftung Weltbevölkerung