Peinlich: J.Lo erinnert sich im Interview nicht an Frauke Ludowig

Ihr Interview mit Jennifer Lopez dürfte sich für Frauke Ludowig als eine eher ungemütliche Erfahrung erwiesen haben. © IMAGO/MediaPunch; IMAGO/Future Image (Fotomontage)

Im Interview mit Frauke Ludowig sprang bei Jennifer Lopez der Funke wohl nicht recht über. So meinte sie, sich nicht mehr an die Moderatorin erinnern zu können.

Auch für eine so erfahrene Journalistin wie Frauke Ludowig (59) steht nicht jeden Tag ein Interview mit einem Weltstar an. Schon deshalb bezeichnete es die Moderatorin als große Ehre, Jennifer Lopez (53) interviewen zu dürfen. Einen Video-Ausschnitt des Gesprächs postete Frauke Ludowig auf ihrem Instagram-Kanal. Sie schrieb: „[J.Lo] hat mir in dieser Woche ganz exklusiv ein Interview gegeben! Sie saß daheim in Los Angeles, ich bei RTL...“ Der Hintergrund des Interviews war, dass die Sängerin und Schauspielerin ihren neuen Film promotet.

„The Mother“ soll am 12. Mai auf dem Streaming-Portal Netflix starten. In dem Action-Drama spielt Jennifer Lopez eine ehemalige Auftragsmörderin, die sich aus ihrem Versteck wagt, um ihre Tochter vor Feinden zu schützen. Ebenfalls beim Interview anwesend war die Regisseurin des Streifens, Niki Caro (56).

Jennifer Lopez nicht gerade in bester Laune

Trotz aller Vorfreude Frauke Ludowigs lief das Interview dann wohl nicht ganz so toll wie erwartet. Die Moderatorin stellte sich J.Lo vor und eröffnete das Gespräch mit dem Satz: „Jennifer, wir haben uns vor vielen Jahren schon einmal hier in Köln getroffen“. Daran konnte sich der Superstar leider nicht mehr erinnern.

Frauke Ludowig erwähnte in ihrem Instagram-Post auch, dass J.Lo kurz zuvor gerade ein Interview mit einem polnischen Reporter abgebrochen hatte, weil sie sich an dessen Frage nach ihrem Ehemann Ben Affleck (50) störte. Vielleicht hatte das der Schauspielerin die Laune verdorben?

Wie viele von Frauke Ludowigs Followern bemerkten, schien J.Lo im Interview nämlich nicht gerade bester Dinge zu sein. „Naja, so richtig interessiert kommt sie leider nicht rüber“, schrieb eine Nutzerin in den Kommentaren. Auch andere User waren der Ansicht, J.Lo habe gelangweilt oder gar unhöflich gewirkt.