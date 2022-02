Unangenehmes Versehen: Beatrice Egli wird im TV mit Helene Fischer verwechselt

Von: Lisa Klugmayer

Beatrice Egli ist jung, blond und super erfolgreich - genauso wie Helene Fischer. In der TV-Show kam es nun zur peinlichen Verwechslung. Doch die Schlagersängerin nimmt es mit Humor. (Fotomontage) © IMAGO / POP-EYE & Screenshot Sat1/Halbpension mit Schmitz

Beatrice Egli ist jung, blond und super erfolgreich - genauso wie Helene Fischer. In einer TV-Show kam es nun zur peinlichen Verwechslung. Doch die Schlagersängerin nimmt es mit Humor.

Unterföhring - Mit der neuen Sendung „Halbpension mit Schmitz“ gibt Sat.1 der Impro-Comedyshow „Schillerstraße“ ein Revival. Das Konzept ist recht einfach: Eine Handvoll Comedians auf der Bühne - darunter Ralf Schmitz - müssen auf Anweisung eines Spielleiters ein improvisiertes Bühnenstück auf die Beine stellen. Für die erste Sendung hat sich auch gleich ein prominenter Stargast angekündigt: Beatrice Egli (33). Kaum steht der Schlagerstar auf der Bühne, geht es auch schon fulminant los. Denn Comedian Janine Kunze soll so tun, als würde sie die DSDS-Gewinner mit Helene Fischer (37) verwechseln.

Janine Kunze und Beatrice Egli in der TV-Comedy-Show „Halbpension mit Schmitz“ © Screenshot Sat1/Halbpension mit Schmitz

Beatrice Egli oder doch Helene Fischer? Verwechslung sorgt für Lacher

„Ich find Sie so geil. Diese ganzen Songs und wie Sie Stadien füllen“, schwärmt Janine Kunze. Beatrice Egli ist sichtbar geschmeichelt. Doch nach dem nächsten Satz dämmert der Schlagersängerin, dass hier eine Verwechslung vorliegt. „Und wenn Sie dann Ihre Lieder performen und an diesen Seilen über die Arenen schwingen. Oder auch bei dieser geilen Weihnachtsshow, wo Sie mit jeden singen, wirklich mit jedem. Das ist sooo krass“, so die Comedian. Für den dramatischen Effekt singt Kunze nun den Refrain des Helene-Fischer-Hits „Fieber“ und legt sich quasi auf Beatrice Egli drauf. Die Schlagersängerin scheint ein bisschen überfordert mit der Situation zu sein, schaut irritiert in die Kamera, spielt das Improv-Spiel aber mit.

Beatrice Egli nimmt es mit Humor - ist ja schließlich eine Comedyshow. Auch ihre Fans können über den Clip nur lachen und sind vom Comedy-Talent der Schlagersängerin total begeistert. Unter dem Instagram-Post findet man Kommentare wie „Ich schalt auf jeden Fall ein. Das wird lustig“, „Wird geschaut. Comedy at its finest!“ oder „Der Hammer“.

Beatrice Egli beweist Humor in der Comedyshow „Halbpension mit Schmitz“ © Instagram/Beatrice Egli

Ein anderer Fan schreibt: „Die Szene ist der absolute hammer. Dein Gesicht unbezahlbar. Danke für den fröhlichen Einblick, tut mega gut …ich nehm es bestimmt auf und schau es morgen dann nach“. Ein weiterer Kommentar lautet: „Natürlich wird eingeschaltet. Diesen speziellen Auftritt lasse ich mir doch nicht entgehen“. Ein TV-Zuschauer spielt auf die Helene-Fischer-Verwechslung an und witzelt: „Machst du @janinekunzeofficial etwa atemlos?“.