„Periode später dran“: Anna-Maria Ferchichi spricht Bushido auf nächstes Kind an, doch der will nicht

Von: Stella Rüggeberg

Anna-Maria Ferchichis Periode hat sich verspätet - Denkt die Achtfachmama nun über weiteren Nachwuchs nach? © instagram.com/anna_maria_ferchichi

Als sich Anna-Maria Ferchichis Periode verspätet, denkt die Achtfachmama über weiteren Nachwuchs nach. Auch ihr Mann Bushido scheint von der Idee anfangs nicht abgeneigt zu sein. Doch nach einem gemeinsam Essen mit ihren Kindern ändert dieser seine Meinung schlagartig.

Berlin - Im November 2021 erblickten ihre Drillingstöchter die Welt. Anna-Maria Ferchichi (40) und ihr Mann Bushido (43) sind stolze Eltern von acht Kindern und haben mit ihnen alle Hände voll zu tun. Doch ihre Babyplanung scheint noch nicht ganz abgeschlossen, wie die Achtfachmama nun auf Instagram gesteht.

Anna-Maria Ferchichi und Bushido denken über weiteres Baby nach

In ihrer Instagramstory gibt Anna-Maria ihren Fans täglich Einblicke in ihr Leben als Achtfachmama. Nun offenbart sie ihren Followern, dass sich ihre Periode verspätet habe. Dabei machte sie sich über ein weiteres Baby Gedanken, und wie es denn wäre, wenn sich ihre Familie noch ein Stückchen erweitern würde.

„Mein Mann und ich haben uns heute tatsächlich darüber unterhalten, weil meine Periode ein bisschen später dran ist, was eigentlich wäre, wenn wir noch ein Kind bekommen würden“, verrät Anna-Maria in ihrer Instagramstory. „Er schien gar nicht so abgeneigt“, offenbart sie weiter.

Bushido ändert seine Meinung zu weiterem Nachwuchs schlagartig

Doch nach einem gemeinsamen Essen mit ihren Kindern im Blockhouse, änderte der Rapper schlagartig seine Meinung. „Dann meinte er ‚auf gar keinen Fall‘“, lacht Anna-Maria Ferchichi. Ob sich die beiden sich doch noch für weiteren Nachwuchs entscheiden, scheint wohl noch nicht ganz geklärt.

Nach ihrer Schwangerschaft hat Anna-Maria Ferchichi ihren inneren Schweinehund überwunden und innerhalb kurzer Zeit ganze 30 Kilo abgenommen. In ihrer Instagramstory verrät sie ihren Fans, wie sie das geschafft hat und gibt ihnen reichlich Abnehmtipps. Verwendete Quellen: instagram.com/anna_maria_ferchichi