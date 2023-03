Paukenschlag im Trennungsdrama – Peter und Iris Klein lassen sich scheiden!

Von: Fabienne Schimbeno

Teilen

Eigentlich wollten Peter und Iris Klein keinen Beef mehr miteinander. Doch jetzt geht das Paar nächste Schritte: Sie lassen sich scheiden! Lies hier mehr:

Peter und Iris Klein sorgten in diesem Jahr geradezu für die Schlagzeile des Jahrhunderts: Wegen einer angeblichen Affäre von Peter Klein mit Dschungelcamp-Begleitung Yvonne Woelke trennte sich das Paar. Iris Klein warf ihrem Mann vor, sie mit Yvonne Woelke betrogen zu haben. Peter Klein stritt das natürlich alles ab. Doch jetzt gibt es eine endgültige Entscheidung im Klein-Drama, wie MANNHEIM24 berichtet:

Iris und Peter Klein: Paukenschlag im Trennungsdrama – sie lassen sich scheiden

Peter und Iris Klein waren eigentlich 20 Jahre ein Paar. Die beiden lernten sich in deren beider Heimatstadt Ludwigshafen am Rhein kennen. Doch seit dem Dschungelcamp-Drama ist alles anders: Peter und Iris Klein leben getrennt voneinander, Iris ist in eine Wohnung auf Mallorca gezogen, Peter lebt noch in der Finca auf der Insel. Erst kürzlich werfen Fans Peter Klein noch vor, die Hunde auf der Finca schlecht zu halten. Doch jetzt gibt es eine finale Entscheidung im Klein-Drama:

Iris Klein postet am Donnerstag (9. März), dass sie sich von Peter scheiden lässt. Das geht aus ihrer Instagram-Story hervor: Die 55-Jährige schreibt, dass sie „gestern“ (8. März) beim Anwalt war und sich scheiden lassen wird. Nach spanischem Recht sei das bereits in drei Monaten, wie die ehemalige „Sommerhaus der Stars“-Kandidatin in ihrer Story erklärt (es sei denn, er wolle noch monatlichen Unterhalt). Doch das ist noch nicht alles! Iris teilt mächtig gegen ihren Ex-Partner aus:

Iris Klein verkündet auf Instagram die Scheidung von Peter. (Fotomontage) © IMAGO/STAR-MEDIA/Screenshot Instagram/iris_klein_mama_/Montage HEADLINE24

Iris und Peter Klein lassen sich scheiden: Iris teilt nochmal gegen Peter aus

„Also, Ehemann weg, Haus und Hunde weg, jetzt Geld für Renovierungsarbeiten von meinem Haus, welches ich verkauft habe und nur meins war, haben wollen (...) Ja ne, is klar“. Iris ist sichtlich genervt. Die 55-Jährige behauptet, dass Peter nur Geld haben will, um seine Musik-Karriere voranzutreiben. Erst kürzlich hatte tz.de darüber berichtet, dass Peter Klein jetzt als Elvis-Imitator durchstarten will.

Iris ist derweil außer sich: „Ach so, ich soll ja immer alle Provokationen und alles andere über mich ergehen lassen und brav die Klappe halten?!“, schreibt sie. „Ja ne, is klar. Die Dumme kann ja stark sein?!“.

Iris und Peter Klein nach 20 Jahren getrennt: Peter streitet Vorwürfe ab

Iris und Peter scheinen sich nichts mehr zu sagen haben. Erst kürzlich wurde noch spekuliert, ob Peter Iris Klein nicht in ihrer Wohnung besucht und ihr Essen vorbeigebracht hat. Doch der 55-Jährige stritt alles ab. Zu den Geld-Vorwürfen hat der ehemalige Maler und Lackierer übrigens auch noch etwas zu sagen:

„Diese Behauptung ist letzten Endes nicht richtig“, meint der 55-Jährige. Peter behauptet, dass das Geld vom Verkauf eines Hauses sei, das Peter und Iris gemeinsam finanziert hätten und welches Peter mit seiner „Muskelkraft“ renoviert hätte. „Ich hab da sehr viel Arbeitsleistung reingesteckt und ich habe sehr viel Geld auch reingesteckt“, meint er. Erst kürzlich hatte Iris Klein noch mitgeteilt, dass sie „keine dreckige Wäsche“ mehr im Klein-Drama waschen wolle. (fas)