Peter Klein: „Bin niemandem etwas schuldig“

Nachdem seine Ehe sehr öffentlich zerbrochen ist, betont Peter Klein immer wieder, dass er keine Lust auf Drama hat. Diese Botschaft hat er für seine Fans.

Viel schmutzige Wäsche, die öffentlich gewaschen wurde, Affären-Drama und Liebes-Aus: Für das einstige Traumpaar Iris und Peter Klein (55) gab es in den letzten Wochen keine Ruhe. In den Kommentarspalten der sozialen Netzwerke geht es hoch her. Besonders Noch-Ehemann Peter treffen dabei viele bittere Vorwürfe. Ab und an meldet er sich auf Instagram zu Wort, weil er die Anschuldigungen nicht gern auf sich sitzen lassen will.

So auch kürzlich, als er sich mit einer Instagram-Story bei seinen Fans meldete. In den Kommentaren zu Peters Posts kochen immer wieder Diskussionen darüber hoch, dass seine angebliche Affäre Yvonne Woelke (41) in ihren Instagram-Posts scheinbar gegen Iris schießt und sie provoziert. Peter sieht sich hier als Unbeteiligter und meint, er trage „nicht die Verantwortung dafür, was andere Menschen machen.“ Er sei niemandem etwas schuldig.

„Ich gehe meinen Weg“

Weiter ist in Peters Story die Rede von Steinen, die ihm in den Weg gelegt würden. Wer genau ihm welche Steine in den Weg legt, erzählt der Ex-Bodybuilder nicht. Diese Steine wolle er jedenfalls einfach aus dem Weg räumen und nach vorn schauen. „Ich gehe meinen Weg, den ich gewählt habe oder der für mich vorbestimmt ist“, meint der Hobby-Sänger.

Wie Peter berichtet, gibt es in seinem Leben Menschen, die zu ihm halten und ihn unterstützen. „Und am Ende werde ich der sein, der zurückschaut, gemeinsam mit den Menschen, die zu mir gestanden und mich begleitet haben“, sinniert der 55-Jährige weiter. Er wolle und werde glücklich sein. Glücklich machen wird ihn wohl auch, dass mit „Stadl“-Inhaberin Marion „Krümel“ Pfaff (50) nun jemand ernsthaftes Interesse an seinen Gesangskünsten angemeldet hat.