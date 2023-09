„Lasst euren Müll bei mir“: Yvonne Woelke platzt nach Kritik an Peter Klein der Kragen

Yvonne Woelke macht auf Instagram eine Ansage und richtet sich dabei an eine ganz bestimmte Zielgruppe: Hater. Sie möchte Peter Klein damit in Schutz nehmen.

Mallorca – Auf Instagram promotet Yvonne Woelke (42) gerade kräftig den neuen Song von Peter Klein (56). Doch in ihren Storys sah sich die 42-Jährige nun gezwungen, ein Machtwort zu sprechen. Dabei wandte sie sich an eine ganz bestimmte Zielgruppe: an ihre Hater.

Yvonne Woelke spricht Machtwort auf Instagram

„Ich hätte noch eine kleine Bitte an euch“, sagte die Schauspielerin laut „VIP.de“ in einer bereits gelöschten Instagram-Story. „Wenn ihr mich nicht mögt, dann schreibt mir doch die schlechten Nachrichten.“ Sie könne nicht verstehen, warum Peter Klein die ganzen Kommentare über sie bekomme. „Weil: Ihr mögt mich ja nicht. Warum beschimpft ihr dann Peter mit schlechten Kommentaren über mich?“

Die Schauspielerin finde es sehr schade, dass der frisch gebackene Schlagersänger da mit hineingezogen werde. „Ihr schreibt es einfach der falschen Person“, so Yvonne. Der Noch-Ehemann von Iris Klein (56) könne nichts dafür, „dass ihr mich nicht leiden könnt“. Er sei sogar derjenige, der alles schlichten möchte.

Yvonne Woelke mit klarer Ansage: „Lasst euren Müll bei mir“

Drum fordert Yvonne Woelke ihre Follower dazu auf, vermeintlich schlechte Nachrichten direkt an sie zu schicken: „Lasst einfach euren Müll bei mir!“

Seit Anfang des Jahres sorgen Woelke und Klein für Aufsehen. Am Rande des RTL-Dschungelcamps hatte Iris Klein den beiden eine Affäre vorgeworfen. Im Anschluss trennten sich die Kleins, obwohl Peter und Yvonne mehrfach betont hatten, dass sie kein Paar seien und nichts zwischen ihnen passiert sei. Bei der Gegenseite herrscht dahingegen große Freude: Jenny Frankhauser (31) ist erneut schwanger – ihre Mama Iris verriet, wie die 31-Jährige diesen Umstand vertuschte. Verwendete Quellen: VIP.de, Instagram