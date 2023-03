„Eiskalt“: Peter Klein erntet wegen neuem Statement starke Kritik

Peter Klein erntet wegen neuem Statement starke Kritik © Instagram: peterklein_official

Rosenkrieg bei den Kleins? Während Noch-Ehefrau Iris (55) trauert, blickt Peter Klein (55) offenbar schon optimistisch in die Zukunft. Hierfür hagelte es nun ordentlich Kritik.

Nur nicht aus Liebe weinen, heißt es im gleichnamigen Lied von Zarah Leander. Das denkt sich offenbar auch Peter Klein. Auf Instagram postete der gelernte Maler und Lackierer einen regelrecht optimistischen Beitrag. „Es ist Zeit sich ein wenig zurückzulehnen und die Dinge mit dem notwendigen emotionalen Abstand zu betrachten“, schreibt er dort als Kommentar zu einem gemalten Bild von sich selbst. Ohne Zweifel bezieht er sich hierbei auf die Trennung von Noch-Ehefrau Iris Klein, die in der letzten Zeit immer wieder für Schlagzeilen sorgte.

Mit Blick auf die Scheidung schreibt er weiter: „Die ersten Schritte sind gemacht und jetzt müssen andere ihren Job machen bis es für mich zur Sache geht.“ Offenbar trauert er der Vergangenheit nicht mehr hinterher, sondern blickt optimistisch in die Zukunft: „Ich freue mich auf alles, was kommt und bin dankbar für all das, was ich bisher erleben durfte.“ Doch die Nutzer auf Instagram sind offenbar weniger optimistisch als Peter. „Du kommst einfach so eiskalt rüber“, schreibt ein Nutzer. Und weiter: „Alter, du hast deiner Frau das Herz gebrochen und es kommt einfach nichts von dir“. Offenbar sind die Nutzer hier klar auf der Seite von Iris!

„Ich freue mich auf alles, was kommt“ – Peter Klein ist trotz Trennung optimistisch

Seiner Noch-Ehefrau Iris Klein geht es mit dem Liebes-Aus dabei offenbar nicht ganz so gut. Auf Instagram erleben ihre Fans seit der Trennung eine viel nachdenklichere Seite des Reality-Stars. Die Mutter von Daniela Katzenberger scheint die Scheidung nämlich viel stärker zu Beschäftigen als Peter. Das verwundert Fans des ehemaligen Dreamteams wahrscheinlich wenig: Noch 2020 hatten die beiden am „Sommerhaus der Stars“ teilgenommen. Von einem Liebes-Aus damals keine Spur!

Doch 2023 kam es zum Eklat. Als Peter Klein seinen „Schwiegersohn“ Lucas Cordalis zum Dschungelcamp begleitete, beschuldigte ihn Iris eine Affäre mit Schauspielerin Yvonne Woelke begonnen zu haben. Zwar stritten Peter und Yvonne das Techtelmechtel zunächst ab. Doch seitdem wird die Gerüchte-Küche immer wieder angeheizt. Stets aufs Neue finden Fans Anzeichen, dass die beiden inzwischen ein Paar geworden sind. Fällt es Peter vielleicht deshalb so leicht, seine Noch-Ehefrau Iris zu vergessen? Vielleicht nimmt er Zarah Leander aber auch einfach nur beim Wort. Denn wie singt sie doch so schön: Es gibt auf Erden nicht nur die eine!