Peter Klein hätte Ehe mit Iris auch ohne Yvonne beendet

Teilen

Auch nach Iris Kleins Entschuldigung will nicht so recht Ruhe einkehren. In seiner aktuellen Instagram-Story meldet sich nun Peter Klein zu Wort.

Sie streiten öffentlich, sie entschuldigen sich, sie stellen klar: Das Drama um die Noch-Eheleute Klein geht weiter. Egal, was Peter Kleins (55) angebliche Affäre Yvonne Woelke (41) tut, die Fans sind überzeugt: Sie will Iris Klein (55) provozieren. Dabei hatte die Schauspielerin doch gerade erst öffentlich erklärt, nicht an Peter interessiert zu sein. In den Kommentaren der jeweiligen Instagram-Profile streiten die Nutzer über Rasierer und Hähnchenteile. Es grenzt an ein Wunder, dass bei diesem Epos überhaupt noch jemand durchsteigt.

Das Hin und Her zwischen Iris und Peter Klein will einfach kein Ende nehmen. Nun erklärt Peter, dass er sich sowieso von Iris getrennt hätte – auch ohne Yvonne Woelke. © Screenshot/Instagram/peterklein_official (Fotomontage)

Ob ein Update von Peter Klarheit in die Geschichte bringen kann? In der Story des ehemalige Bodybuilders wird ersichtlich, dass er gerade auf dem Gelände seiner Finca weilt. Zunächst einmal stellt der Ex-Partner von Iris Klein klar, dass er am Frauentag keine Blumen verschenke. Zuvor hatte Iris auf ihrem eigenen Profil ein Selfie mit einem Strauß roter Rosen geteilt – inklusive Elvis-Untermalung. Peter Klein meint dazu: „Ich weiß nicht, was sie damit bezweckt“. Der Grund für das Zusammentreffen der beiden sei nur eine Schlüsselübergabe gewesen.

Peter Klein erklärt, er „würde diese Beziehung nicht mehr wollen“

Weiter sagt Peter Klein: „Es wäre auch schön, wenn ich jetzt langsam mal meine Ruhe hätte.“ Weiter erklärt er, dass es für ihn kein Zurück gäbe. Gemeint ist hier wohl, dass er sich trotz aller Spekulationen der Fans kein Liebes-Comeback mit Iris vorstellen kann. Mit Yvonne habe das nichts zu tun, und er habe Iris klar gesagt: „Auch wenn Yvonne jetzt überhaupt nicht da wäre, würde ich diese Beziehung nicht mehr wollen“. Dennoch wünsche er sich ein freundschaftliches Verhältnis zu seiner zukünftigen Ex-Frau und wolle „absolut keinen Streit und keinen Stress“.