Peter Klein verrät: „Ja, ich habe noch Kontakt zu Iris“

Wie steht es nach der Skandal-Trennung um das Verhältnis von Iris und Peter Klein? Der Stiefvater von Daniela Katzenberger klärt auf.

Wochenlang beherrschte das Ehe-Drama von Iris (55) und Peter Klein (55) die Schlagzeilen. Während des Dschungelcamps warf die Reality-TV-Darstellerin ihrem Mann vor, sie mit Yvonne Woelke (41) betrogen zu haben. Die Schauspielerin war als Begleitung von Dschungelkönigin Djamila Rowe (55) nach Australien mitgereist und übernachtete im selben Hotel wie Peter. Daraufhin brach ein bitterböser Rosenkrieg aus und Iris schoss immer wieder öffentlich gegen ihren Mann. Der wiederum gestand, Gefühle für Yvonne entwickelt zu haben, die allerdings unerwidert blieben. Inzwischen haben sich die beiden Streithähne ausgesprochen und Iris entschuldigte sich sogar bei ihrem Ex.

Nun überrascht Peter Klein mit einer unerwarteten Aussage: Er spricht nach wie vor mit der Mutter von Daniela Katzenberger (36) und Jenny Frankhauser (30). „Ja, es gab mehrere Gespräche und wir haben auch immer noch Kontakt“, bestätigt er im Gespräch mit RTL.

Nach Ehe-Drama: Peter Klein will „das Ganze aussitzen“

Trotz der Schlammschlacht betont Peter: „Mir geht’s sehr gut!“ Offenbar hat sich der Wahl-Mallorquiner bereits von dem Liebes-Chaos erholt. Ein paar Spuren hat das Drama aber doch hinterlassen. „Generell ist es immer anstrengend, sich für Dinge rechtfertigen zu müssen, vor allem wenn es Dinge sind, die man gar nicht gemacht hat“, offenbart er. Der 55-Jährige ist allerdings optimistisch, dass es bald andere Gesprächsthemen wie den Klein-Krieg gibt. „Lieber ein bisschen ruhiger sein und das Ganze aussitzen. Irgendwann wird es wieder gut“, erklärt er seine Strategie.

Immerhin kann sich Peter nun seiner heimlichen Leidenschaft widmen: Er will als Ballermann-Sänger durchstarten. „Ich singe ja schon immer und auch gerne. Von daher war es nur eine logische Schlussfolgerung, dass man irgendwann diesen Weg geht“, plaudert der gelernte Maler und Lackierer aus. Wann steht also der erste Live-Auftritt an? „Das ist alles noch in Gesprächen, alles noch in Verhandlung.“