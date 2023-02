Peter Klein plötzlich in Hamburg: Ist er auf dem Weg zu Yvonne Woelke?

Von: Jonas Erbas

Zuletzt war es vergleichsweise still im Affären-Drama um Iris Klein, Peter Klein und Yvonne Woelke. Nun ist der vermeintlich untreue Ehemann allerdings in Hamburg – dem Wohnort seiner angeblichen Dschungelcamp-Liebschaft.

Hamburg – Ist Peter Klein (55) in Australien fremdgegangen? Eine Frage, die nicht nur die Dschungelcamp-Zuschauer beschäftigte, sondern noch nach Ende der RTL-Sendung die Boulevard-Schlagzeilen dominierte. Beweise gibt es keine – hier steht Aussage gegen Aussage: Iris Klein (55) hält daran fest, dass ihr (Noch-)Ehemann sie mit Yvonne Woelke (41) betrogen hat. Licht ins Dunkel könnte nun ausgerechnet der 55-Jährige selbst bringen.

Nach Affären-Gerüchten mit Yvonne Woelke – Peter Klein reist in ihre Wahlheimat Hamburg

Nach Iris Kleins tränenreichem Auszug aus der gemeinsamen Finca scheint auch Peter Klein sein Domizil verlassen zu haben – wenngleich vermutlich nicht für immer. Am Samstagmittag (25. Februar) meldete sich der Dschungelcamp-Begleiter von Lucas Cordalis (55) aus Hamburg und postete in seiner Instagram-Story ein Foto des wolkenverhangenen Himmels über der Alster. Wer das Affären-Drama aufmerksam mitverfolgt hat, weiß: Ein solches Bild heizt die Gerüchteküche unnötig an.

Bei der Dschungelcamp-Rückkehr mussten Peter Klein und Yvonne Woelke Abschied nehmen, nun ist der 55-Jährige erstmals seit den Geschehnissen in Australien in Hamburg – ein Zufall? © Star-Media/Imago & Screenshot/Instagram/Peter Klein

In Hamburg lebt nämlich auch Yvonne Woelke, deren genaues Verhältnis zu Peter Klein nicht eindeutig geklärt ist: Während der 55-Jährige der Schauspielerin (u. a. „Verbotene Liebe“) jüngst seine Liebe gestanden hat, schweigt die 41-Jährige vornehmlich und bleibt bei Äußerungen zumeist vage. Dennoch feuerte Yvonne Woelke zuletzt gegen Iris Klein, der sie eine „krasse Lüge“ unterstellte. In Peter Klein sehe sie allerdings eher einen Freund, so der Eindruck nach außen. Dass sich die beiden gut verstehen, belegen auch etwa die Flughafen-Fotos der Dschungelcamp-Rückkehr.

Gut möglich also, dass Peter Klein bei Yvonne Woelke in Hamburg vorbeischaut, immerhin liegt Mallorca nicht gerade ums Eck – und das letzte Aufeinandertreffen ist ein Weilchen her. Die 41-Jährige, die eigentlich aus Berlin stammt und dort ebenfalls eine Wohnung hat, befindet sich jedenfalls ebenso in der Hansestadt, wie an ihren Instagram-Storys vom Freitag (24. Februar) erkennbar ist. Dort weht, gut sichtbar, im Hintergrund die Landesflagge der Freien und Hansestadt Hamburg.

Führt die Karriere Peter Klein nach Hamburg? Iris Klein enthüllte seine „Kneipensänger“-Pläne

Doch es gibt noch einen anderen Grund, der Peter Klein nach Hamburg führen könnte: „Er will jetzt nach Hamburg. Er will jetzt Kneipensänger werden“, verriet Iris Klein in ihrer Instagram-Wutansprache Mitte Februar. „Da hilft ihm diese Lotta – das war die Begleitperson von Tessa. Die hat ihm jetzt den Floh ins Ohr gesetzt, dass er in den Kneipen singen kann dort“, so die Katzenberger-Mama über die Pläne ihres (Noch-)Ehemanns. Kurios: Besagte Lotta zeigte sich in ihrer Instagram-Story am Freitagabend beim Feiern – mit Tessa Bergmeier (33) und Yvonne Woelke …

