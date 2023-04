Peter Klein und Yvonne Woelke schon wieder gemeinsam im Baumarkt

Peter Klein und Yvonne Woelke können es wohl nicht mehr abstreiten, dass sie Zeit zusammen verbringen. Nun wurden die zwei wieder zusammen im Baumarkt gesehen.

Siegen – Das Dreiecks-Drama um Iris (55) und Peter Klein (56) und Yvonne Woelke (41) scheint kein Ende zu nehmen. Anfang des Jahres ging nach 20 Jahren die Ehe von Daniela Katzenbergers (36) Mama Iris und ihrem Mann Peter in die Brüche – Grund dafür soll eine Affäre mit der Schauspielerin Yvonne Woelke gewesen sein. Die beiden verbrachten zu der Zeit gemeinsame Stunden als Dschungelcamp-Begleiter in Australien, als Iris den angeblichen Ehebruch mit der Öffentlichkeit teilte und die Schlammschlacht eröffnete.

Obwohl Peter schließlich zugab, tatsächlich Gefühle für die 41-Jährige zu hegen, bestreiten die zwei vermeintlichen Ehebrecher eine Liebschaft bis heute. Aber es gibt immer wieder Hinweise, dass zwischen den beiden doch etwas läuft. Vor kurzem erwischte man den 56-Jährigen und die Schauspielerin gemeinsam am Berliner Würstchenstand und nun erhaschte eine Promiflash-Leserin einen guten Blick auf die beiden beim Shoppen im Baumarkt in Siegen.

Peter Klein und Yvonne Woelke ziehen für TV-Show zusammen

Ein Schnappschuss von der Beobachterin zeigt Yvonne und Peter beim Leisten-Aussuchen und eins ist sicher: Abstreiten, dass die zwei Zeit zusammen verbringen, können die beiden nun zumindest nicht mehr. Allerdings könnte die gemeinsam verbrachte Zeit in der Leistenabteilung beruflicher Natur und kein privates Shopping-Erlebnis sein. So sollen die beiden TV-Gesichter nämlich schon bald in einer TV-Show zu sehen sein, in der Baumärkte eine wesentliche Rolle spielen könnten.

RTL bestätigte gegenüber der Mallorca Zeitung: „Ich kann Ihnen bestätigen, dass Peter Klein und Yvonne Woelke für RTL vor der Kamera stehen“. Bei dem RTL-Format „The Block“ sollen Klein und Woelke sieben Wochen lang gemeinsam in eine Wohnung ziehen, erhalten ein festes Budget und müssen damit ihre Renovierungskünste unter Beweis stellen. Laut dem Sender seien die Dreharbeiten für das neue Show-Format bereits voll im Gange. In der Show treten – nach dem Beispiel des gleichnamigen Formates aus Australien – vier bis fünf Paare gegeneinander an, renovieren möglichst eindrucksvoll für möglichst wenig Geld und verkaufen die Wohnung schließlich für möglichst viel Geld in einer Auktion. Wer das höchste Verkaufsgeld einfahren kann, gewinnt die Show.