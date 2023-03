Peter Klein will als Elvis-Imitator durchstarten: DSDS-Produzent skeptisch

Thomas Stein glaubt nicht an Peter Klein © nstagram: peterklein_official & IMAGO / Future Image

Nach seinem Seitensprung-Drama will Peter Klein jetzt als Elvis-Presley-Doppelgänger auftreten. Musikexperte Thomas Stein glaubt nicht an seinen Erfolg.

Hamburg – Jahrelang konnte Peter Klein (55) auf der Erfolgswelle seiner erweiterten Familie surfen. Nachdem seine Stieftochter Daniela Katzenberger (36) mit ihren Auftritten in verschiedenen Auswanderersendungen den Durchbruch schaffte, erreichten ihre Schwester Jenny Frankhauser (30) und ihre Mutter Iris Klein (55) ebenso einen gewissen Bekanntheitsgrad. Dadurch schaffte es auch Peter Klein hin und wieder vor die Kamera.

Glücklicherweise hat Peter Klein allerdings schon eine Idee, wie er trotz Trennung weiterhin im Gespräch bleiben kann. Demnächst will er nämlich als Elvis-Presley-Imitator seinen Lebensunterhalt verdienen. Dass Peter leidenschaftlich gern die Hits des King of Rock’n Roll bei gemeinsamen Karaoke-Abenden zum Besten gibt, ist längst kein Geheimnis mehr. Auf Instagram sind diese eher informellen Auftritte auch durch zahlreiche Fotos und Videos belegt. Doch hat Peter Klein wirklich das Zeug zum erfolgreichen Elvis-Doppelgänger?

DSDS-Produzent Thomas Stein zweifelt an Peter Kleins Karriereidee

Während Peter Klein offensichtlich überzeugt davon ist, dass er wie kein anderer den legendären King Elvis Presley zum Leben erwecken kann, scheinen andere wiederum Zweifel an seiner Karriereidee zu haben. Unter den Skeptikern findet sich dabei auch ein echter Branchenexperte, der in den vergangenen Jahrzehnten als Plattenproduzent und Musikmanager riesige Erfolge feierte. Thomas M. Stein (74), den meisten wohl als Jury-Mitglied in den Anfängen von „Deutschland sucht den Superstar“ bekannt, glaubt beispielsweise nicht daran, dass Peter Klein als Elvis-Imitator durchstarten wird.

Gegenüber BILD urteilte Stein knallhart: „Wahrscheinlich kann Peter Klein wirklich in der einen oder anderen Kneipe singen, ja. Aber auf dem hart umkämpften Musikmarkt sehe ich für ihn als Solokünstler keine Chance.“ Ob Stein damit Recht behalten wird? Peter Klein wird sicherlich alles daran setzen, seinen harschen Kritiker eines Besseren zu belehren.