„Alles auf Party geeicht“: Peter Kraus kritisiert Schlagershows von Florian Silbereisen

Autsch, das hat gesessen! Schlageridol Peter Kraus schießt gegen die Musikshows von Florian Silbereisen. Dort gebe es inzwischen kaum mehr Vielfalt.

Jetzt hat Peter Kraus (83) die Nase voll! Der Sänger gilt mittlerweile als waschechte Schlager-Legende. Bereits Ende der 1950er Jahre startete er seine Musikkarriere. Damals war der gebürtige Münchner gerade einmal ein Teenager. Anschließend ging es für ihn jahrzehntelang steil bergauf und er etablierte sich als Rock-’n’-Roll-Star der deutschsprachigen Szene. Auch mit 83 Jahren tritt der Künstler noch immer auf und ist derzeit im Rahmen seiner sechsten Abschiedstournee unterwegs. Bei der Konzertreihe „Meine Hits – Meine Idole“ haben die Fans die Gelegenheit, Peter Kraus vielleicht zum allerletzten Mal live zu erleben. Stolze 24 Konzerte stehen auf der Agenda.

Während ihm die Tournee viel Spaß und Freude bereitet, hat der Schauspieler deutlich weniger Lust darauf, in TV-Shows aufzutreten. Vor allem die Formate mit Florian Silbereisen (41) sieht er kritisch. „Alles ist auf Party geeicht – das finde ich nicht so schön“, offenbart er im Interview mit der Zeitschrift „MusikWoche“. Die Entwicklung der Schlagershows findet er besorgniserregend.

Peter Kraus über heutige Schlagershows: „Früher gab es mehr Vielfalt!“

Sogar der Schlager-Ikone bleibe mittlerweile ein Aufritt bei den Silbereisen-Formaten verwehrt. „Sehen Sie, ich durfte mit all meinen früheren Veröffentlichungen bei den Shows von Florian Silbereisen aufgetreten, aber mit dem ‚Idole’-Album nicht mehr“, klagt Peter Kraus. „Früher gab es mehr Vielfalt bei den großen Medien. Das wünsche ich mir zurück.“ Damit schließt er sich der Kritik an, dass ständig nur die gleichen Sänger in den Schlagersendungen auftreten dürfen.

Früher sei in der Hinsicht alles besser gewesen. Kraus vermisse die Zeiten, als man in den Shows einfach „ein oder zwei Titel gesungen habe und vielleicht noch ein kurzes Interview gegeben und über Musik gesprochen habe.“ Der ehemalige „The Masked Singer“-Teilnehmer muss es schließlich wissen: Er moderierte selbst erfolgreiche Formate wie „Bäng Bäng“, „Hallo Peter“ oder „Herzlichst: Ihr Peter Kraus“.