Peter Kraus plant seine sechste Abschiedstournee

Ewig jung: Peter Kraus in der Stiftsruine © Ludger Konopka.

Ob er es diesmal ernst meint? Schlagerstar Peter Kraus will demnächst zum sechsten Mal auf Abschiedstournee gehen.

München – Und zum sechsten Mal sagt er auf Wiedersehen! Peter Kraus (82) ist zweifelsohne einer der bekanntesten deutschen Schlagersänger. Und sicherlich auch einer der langlebigsten Bühnenmusiker! Denn obwohl er in der Vergangenheit bereits fünfmal ankündigte, keine Auftritte mehr absolvieren zu wollen, lassen die Bretter, die die Welt bedeuten, den TV-Star nicht los. Seine nächste Konzertreise soll dann allerdings wirklich die endgültige Abschiedstournee für Peter Kraus sein.

Seine Frau Ingrid hofft schon seit 2019, dass ihr Liebster endlich in Rente geht. Immerhin hatte er ihr zum 50. Hochzeitstag versprochen, dass er nach seiner fünften Goodbye-Tour das Mikrofon an den Nagel hängt. Pustekuchen! Peter Kraus kann noch singen und bekommt vom Nervenkitzel der Live-Auftritte offenbar nicht genug. 2023 soll dann aber wirklich Schluss sein, behauptet er.

Peter Kraus, Saenger und Schauspieler Peter Kraus live auf Die grosse Jubilaeumstournee im Berliner Tempodrom am 01.12.19 © IMAGO / POP-EYE

Auf seiner Abschiedstournee will Peter Kraus die Songs seines neuen Albums singen

Mit dem Album „Meine Hits - Meine Idole“ ehrt Peter Kraus die Vorbilder seiner Jugend, die gleichnamige Tour wird ihn durch sage und schreibe 23 Städte führen. Dabei will der Schlagerstar zurück zu seinen Wurzeln: Er interpretiert Songs seiner Jugendhelden Frank Sinatra, Sammy David Jr. und Co. in deutscher Sprache und geht damit in die Zeit vor seiner Rock’n-Roll-Phase zurück. Kraus-Fans können sich also auf etwas gefasst machen!

„Mit der Musik bin ich aufgewachsen, sie hat mich zu meinem Beruf inspiriert“, sagt der Vollblutmusiker im Gespräch mit dpa. Die Tour beginnt am 4. Februar 2023 in Stuttgart, enden wird sie planmäßig am 23. April in Heilbronn. Konzerte wird es aber nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich geben. Doch was sagt eine Ehefrau Ingrid zu den Konzerten? „Sie hat zur sechsten Abschiedstournee ihren Segen gegeben, weil wir genügend Zeit haben, uns zwischen den Konzertterminen zu sehen“, erzählt Kraus im Gespräch.