Peter Maffay begrüßt Beatrice Egli und Maite Kelly in seiner Tabaluga-Show

Teilen

Happy Birthday, Tabaluga! Der grüne Drache feiert Geburtstag – und mit ihm viele Stars und Sternchen.

Ein Drachenjahr entspricht 100 Menschenjahren! Und trotzdem feiert der grüne Drache Tabaluga nun schon seinen 40. Geburtstag. Am Ostermontag um 20:15 Uhr auf Sat.1 lädt Peter Maffay (73) viele Gäste ein, um gemeinsam auf seinen Lieblings-Drachen anzustoßen. So wird etwa Beatrice Egli mit von der Partie sein. Aber auch sonst hat Maffay viele andere Stars eingeladen. Neben Egli werden etwa auch Giovanni Zarrella, Maite Kelly, The BossHoss, Uwe Ochsenknecht und viele mehr erwartet!

In der zweistündigen Gala werden die Fans eine musikalische Zeitreise durch vier Jahrzehnte Tabaluga erleben können. Dazu gehören natürlich auch die größten Hits wie „Nessaja“, „Die Welt ist wunderbar“ oder „Ich fühl‘ mich wie du“. Die Songs werden dabei von Gästen wie Beatrice Egli oder Max Giesinger gesungen! Zudem werden Heinz Hoenig („Arktos“) und Uwe Ochsenknecht („Kameliendame“) in Erinnerungen schwelgen an ihre Zeit auf der Tabaluga-Bühne. Die jüngeren Gäste werden erzählen, wie Tabaluga ihre Kindheit geprägt hat. Und Rolf Zuckowski und Gregor Rottschalk geben Einblicke in die Entstehungsgeschichte von Tabaluga!

Star-Rummel zu Tabalugas Geburtstag: Neben Mitschöpfer Peter Maffay feiern auch Maite Kelly und Beatrice Egli mit (Fotomontage) © Bildagentur Monn/Panama Pictures/APress/Imago

Stars singen die größten Hits von Tabaluga

Die Idee für den kleinen Drachen stammt dabei von Peter Maffay, dem Kinderliedermacher Rolf Zuckowski und Gregor Rottschalk. Entwickelt wurde die Gestalt Tabalugas dann von Kinderbuchautorin Gisela von Radowitz und Helme Heine. 1983 erschien das erste Konzeptalbum „Tabaluga oder die Reise zur Vernunft“. Doch bei einem Album sollte es nicht bleiben: Es folgten stolze sechs weitere! Zudem erschien auch ein Weihnachtsalbum. Von 1999 bis 2001 wurde in Oberhausen auch das Musical „Tabaluga & Lili“ aufgeführt.

Und sogar den Griff zu den Sternen hat Tabaluga inzwischen gewagt: Seit 2014 gibt es in mehreren Planetarien eine Fulldome-Show. Mit mehreren Tourneen eroberten Maffay und Tabaluga die Herzen der Fans. Vielen dürfte auch noch die beliebte Zeichentrickserie (1997–2004) bekannt sein, die in über 100 Ländern ausgestrahlt wurde. 2018 kam „Tabaluga – der Film“ in die Kinos. Dass nun Groß und Klein zusammenkommen, um den freundlichen Drachen aus „Grünland“ zu feiern, überrascht wenig. Herzlichen Glückwunsch, Tabaluga, und hoffen wir, dass Arktos die Stimmung nicht vermiest!