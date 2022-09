Peter Maffay bringt demenzkranken René Weller mit Lieblingslied zum Strahlen

Peter Maffay lud den an Demenz erkrankten René Weller zu seinem Konzert in Stuttgart ein. Dort konnte der frühere Box-Profi Maffays Musik im VIP-Bereich erleben. (Fotomontage) © IMAGO / Marianne Müller & IMAGO / BOBO

Was für ein emotionaler Abend für René Weller! Dem an Demenz erkrankten Ex-Boxer wurde von Peter Maffay ein echter Herzenswunsch erfüllt.

Peter Maffay (73) ist ein Rockstar mit großem Herzen. Seit langer Zeit setzt sich der Musiker für sozial benachteiligte Menschen und Kinder ein. Nun hat der Musiker erneut bewiesen, wie nah ihm die Schicksale anderer gehen. Am vergangenen Wochenende lud Maffay den ehemaligen Box-Profi René Weller (68) und seine Frau Maria (70) zu seinem Konzert in der Stuttgarter Hanns-Martin-Schleyerhalle ein.

Weller leidet seit 2014 an Demenz und vor allem in den letzten Monaten hat sich sein Gesundheitszustand dramatisch verschlechtert. „René ist jetzt ein totaler Pflegefall. Er kann nichts mehr allein“, offenbarte seine Frau kürzlich im Interview mit Bild. Der neunmalige deutsche Meister könne nicht mehr allein essen und brauche Hilfe beim Duschen sowie beim Toilettengang. Ein Platz im Pflegeheim könne sich das Paar nicht leisten. Einzig die Musik von Peter Maffay zaubere René Weller ein Lächeln ins Gesicht – und genau die durfte er nun live erleben.

Seit 2014 sind Maria und René Weller ein Paar. © Hansjürgen Britsch/Imago

„Ein so wundervoller Abend“, schwärmt Maria Weller über den unverhofften Konzertbesuch in Stuttgart. „Wir sind Peter Maffay sooo dankbar, dass er Renés Herzenswunsch erfüllt und ihn zu seinem Konzert eingeladen hat. Der Peter ist so ein toller Typ. Wie er auf der Bühne die Herzen der Menschen öffnet, die dann toben. Ich ziehe wirklich meinen Hut.“

Dieser Peter-Maffay-Hit brachte René Weller zum Strahlen

Der emotionalste Moment des Abends war, als Peter Maffay seinen Hit „Über sieben Brücken musst du gehen“ zum Besten gab. Im VIP-Bereich strahlte René Weller übers ganze Gesicht, während seiner Frau vor Bewegung die Tränen kamen. Das Paar besuchte das Konzert zusammen mit Renés besten Freund, dem Bodyguard Peter Althof (67). „René hat sich 2,5 Stunden lang voll auf das Konzert eingelassen. Und immer wieder gelacht“, erzählt der Personenschützer. „Manchmal hat er sich zu mir gedreht und gefragt: Und wer singt da jetzt? Das hat mich tief berührt. Das tut sehr weh.“

Althof ist bereits seit 40 Jahren mit René Weller befreundet und reiste für das Konzert extra aus Rumänien an. „Für meinen Freund und seine liebe Frau mache ich alles“, betont er. Der Gesundheitszustand seines Kumpels belastet ihn sehr: „Es wühlt mich so auf, dass die Krankheit solch einen Besitz genommen hat.“