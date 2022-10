Arm in Arm: Maffay-Sohn Yaris (19) zeigt seine deutlich ältere Freundin nun öffentlich

Teilen

Peter Maffays Sohn Yaris ist inzwischen 19 Jahre alt. Er ist selbst Musiker und zeigte kürzlich auf Instagram erstmals seine Freundin. Sie ist offenbar 21 Jahre älter als er.

München - Peter Maffay (73) hat drei Kinder von drei unterschiedlichen Frauen: Tochter Anouk (3), Sohn Yaris (19) und Tochter Nina (38). Yaris Maffay stammt aus der Ehe des Rockmusikers mit seiner 26 Jahre jüngeren Ex Tanja Spengler, mit der er von 2003 bis 2015 verheiratet war. Seit 2015 ist er mit Hendrikje Balsmeyer zusammen, sie ist 38 Jahre jünger und Mutter von Anouk.

Maffay-Sohn liebt deutlich ältere Freundin

Yaris Maffay ist selbst als Musiker tätig und zeigte vor einiger Zeit das erste Mal die Frau an seiner Seite: Melissa. Auch zwischen ihr und dem Maffay-Sprössling liegt ein großer Altersunterschied. Die Peruanerin ist 40 Jahre alt und hat zwei Kinder, wie die Bild-Zeitung berichtete.

Yaris Maffay zeigt sich mit seiner Freundin Melissa öffentlich. © Screenshots Instagram/yaris_m100

Auf Instagram veröffentlichte der Musiker ein gemeinsames Foto, bei dem das Paar verliebt auf dem Surfbrett sitzend in die Kamera lacht. Dazu schrieb Yaris: „Der Moment, wenn du realisierst, dass sie die Eine ist“.

Peter Maffays Sohn möchte durchstarten – Yaris plant eigene Musikerkarriere: Seine drei Kinder hat Peter Maffay bislang nach Möglichkeit aus der Öffentlichkeit herausgehalten, doch sein 19-jähriger Sohn Yaris möchte es nun wissen: Der 2003 geborene Nachwuchsmusiker begibt sich auf die Spuren seines Vaters und will als Sänger schon bald ebenfalls durchstarten. „Mein Vater war schon immer ein Rock-‘n‘-Roll-Vorbild für mich“, so Yaris in einem Bild-Interview. Sein Ziel sei jetzt, ebenfalls „als Musiker Geld zu verdienen“. Auf seinem Instagram-Profil wirbt der bereits ganz offen 19-Jährige für entsprechende Anfragen.

Yaris Maffay zeigt seine Freundin öffentlich ohne Sonnenbrille

Viele Einblicke in sein Privatleben gibt der Maffay-Sohn sonst aber nicht, gemeinsame Fotos mit seiner Liebe sind rar. Nun veröffentlichte er ein neues Foto mit Freundin Melissa, auf der sie ohne Sonnenbrille zu sehen ist. Eine Freundin des Paares schoss ein Selfie, auf dem Yaris das Peacezeichen in die Kamera zeigt, während Melissa sich an seinem Arm festklammert. Beide tragen Maske.

„Das werde ich nie verstehen“: Schlagerstar Florian Silbereisen stichelt gegen Ex Helene Fischer Fotostrecke ansehen

Kürzlich zeigten sich Yaris und Melissa auch bei einem Date im Restaurant. Sie veröffentlichten ein Bild, auf dem sie Händchen hielten. Verwendete Quellen: instagram.com/yaris_m100, instagram.com/anitabolivianita, Bild, stern.de