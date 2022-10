Peter Maffays Sohn mit neuer Mutti-Freundin auf Viktualienmarkt in München

Yaris Maffay mit seiner Freundin Melissa. © Instagram/Yaris Maffay

Muss Liebe schön sein: Yaris Maffay turtelt auf dem Münchner Viktualienmarkt mit seiner deutlich älteren Freundin. Der Altersunterschied stört das Paar nicht.

Yaris Maffay (19) ist frisch verliebt! Im Juni stellte der Sohn von Musik-Ikone Peter Maffay (73) seine neue Freundin vor. Auf Instagram postete der 19-Jährige damals ein gemeinsames Pärchenfoto, das ihn kuschelnd mit seiner Herzensdame bei einem Ausflug am See zeigte. Dazu schrieb er: „Dieser Moment, wenn du realisierst, dass sie die Eine ist.“ Bei Yaris‘ Liebsten handelt es sich um die Peruanerin Melissa, die mehr als doppelt so alt wie er selbst ist. Laut Bild-Berichten ist die Südamerikanerin 40 Jahre alt und hat bereits zwei Kinder.

Obwohl der Altersunterschied für Skepsis bei manchen Fans sorgte, genießen Yaris und Melissa weiterhin unbeschwert ihr Liebesglück. In seiner Instagram-Story teilte der Maffay-Sprössling nun ein Video, das seine Freundin davor gepostet hatte. In dem Clip sind die beiden mit einem Scooter auf dem belebten Münchner Viktualienmarkt unterwegs. „Mit dir“, schrieb Melissa auf Spanisch daneben und unterstrich ihre Aussage mit einem roten Herz-Emoji. Auch Yaris zeigte sich schwer verliebt und nannte die brünette Schönheit liebevoll „mein Mädchen“.

Peter Maffay kennt die Sache mit dem Altersunterschied

Damit machen die Turteltauben deutlich, wie glücklich sie miteinander sind. Altersunterschied hin oder her: Yaris und Melissa schweben auf Wolke sieben und verbringen am liebsten jede freie Minute miteinander. Kennengelernt haben sich die beiden übrigens dank eines gemeinsamen Freundes. Nach einem Blind-Date in München fingen sie an, Nachrichten miteinander zu schreiben – der Rest ist Geschichte.

Melissa hat sogar schon die Maffay-Familie kennengelernt. Peter Maffay selbst erklärte im Bild-Interview: „Der Junge hat jetzt sein eigenes Leben. Er muss sich ja irgendwann mal abnabeln. Aber die Brücke zurückkann er immer haben. Sie ist da, und wenn er sie benutzen will, dann macht er das.“

Auch der Schlagerstar selbst ist bestens vertraut mit einem großen Altersunterschied in der Beziehung. Seit Ende 2015 ist Peter Maffay mit der 38 Jahre jüngeren Lehrerin Hendrikje Balsmeyer liiert. Seine Ex-Frau Tanja Spengler wiederum war 26 Jahre jünger als der Musiker selbst.