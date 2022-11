Peter Maffay kündigt Open-Airs für 2023 an: Fünf Termine bestätigt

Peter Maffay wird kein Konzert in Norddeutschland spielen © IMAGO/STAR-MEDIA

Peter Maffay geht 2023 wieder mit seiner Band auf Open-Air-Tour und veröffentlichte nun die Termine und Orte. Die Standortauswahl halten Fans für sehr mager.

Tutzing – Peter Maffay (73) verkündete via Instagram seine geplanten Open-Air-Termine für das Jahr 2023. Zusammen mit seiner Band wird der Deutschrocker im Juni fünf Freiluftkonzerte spielen, für dessen Ticketerwerb Maffay nun fleißig Werbung machte. Die Vorfreude bei dem Musiker und seiner Band ist groß: „Liebe Freunde, während sich dieses schöne Jahr langsam dem Ende neigt, freuen wir uns bereits aufs Kommende, denn: Wir gehen wieder auf Open-Air-Tour“, verkündet der 73-Jährige auf der Social-Media-Plattform. Und auch bei den Fans war die Vorfreude auf die Termine riesig, so haben einige Maffay-Anhänger sogar ihren Jahresurlaub für die Konzerte aufgehoben, heißt es in der Kommentarspalte.

Die Bekanntgabe der Open-Air-Standorte überrascht allerdings und sorgt für lange Gesichter bei einigen Fans. Vor allem die Nordlichter sind enttäuscht, denn Peter Maffay wird kein Konzert in Norddeutschland spielen. Stattdessen stehen nur Gelsenkirchen, Pfungstadt, Freiburg, Kempten und Coburg auf dem Tourplan und so zur mageren Auswahl für die Maffay-Fans.

In Kempten schrieb Peter Maffay einst Open-Air-Geschichte

„Finde die Auswahl nicht gut getroffen“, „Super! Allerdings alles zu weit weg“ und „Ich habe mich so gefreut und nun ist überhaupt nichts in der Nähe“, lauten die enttäuschten Stimmen in den Kommentaren unter dem Beitrag. Trotzdem geben die Maffay-Fans die Hoffnung noch nicht auf, dass doch noch weitere Konzert-Termine des 73-Jährigen bekannt gegeben werden.

Peter Maffay selbst äußerte sich noch nicht zu den enttäuschten Stimmen seiner Fans, dürfte sich aber besonders auf den Auftritt in Kempten freuen, denn wie die lokalen Zeitungen berichten, verbindet der „The Voice of Germany“-Coach mit dem Hildegardplatz in Kempten eine besondere Erinnerung - dort schrieb Peter Maffay nämlich einst Geschichte. Zu seinem Konzert 2002 kamen 12.000 Fans, um den Deutschrocker live zu erleben. Ein Rekordwert für ein Open-Air auf dem Hildegardplatz, den der Tabaluga-Star 2023 nicht schlagen kann, denn für das Konzert stehen, laut Veranstalter, nur 8000 Tickets zur Verfügung.