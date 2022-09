In Neuseeland: Peter Maffay war „tatsächlich mal im Knast“

Schlagerstar in Haft

Peter Maffay ist ein Rockstar mit großem Herzen. In Neuseeland musste der Sänger jedoch einst für einige Stunden hinter Gitter.

Starnberger See – Peter Maffay (73) ist ein Schlagerstar mit Rocker-Attitüde. Tätowiert und mit Lederjacke fährt er regelmäßig mit seinem Motorrad durch die Landschaft, doch mit kriminellen Rockerbanden hat Maffay absolut nichts am Hut. Trotzdem musste der „Tabaluga“-Macher schon einmal ins Gefängnis. In einem neuen Interview verriet der Sänger, wie es dazu kam und weshalb er seinen Aufenthalt hinter Gittern bereits nach einigen Stunden wieder beenden durfte. Passiert ist das Ganze vor vielen Jahren in Neuseeland.

Damals war Maffay auf den Straßen des für seine atemberaubende Natur bekannten Inselstaates unterwegs. Durch unglückliche Umstände verursachte er jedoch einen Unfall, der die neuseeländische Polizei dazu veranlasste, den Schlagermusiker in Haft zu stecken. Es dauerte einige Stunden, bis geklärt war, was genau bei dem Zusammenstoß vorgefallen war. Solange harrte Maffay mit einigen anderen Inhaftierten in einer Zelle aus. Glücklicherweise stand allerdings schnell fest, dass den „The Voice“-Coach keine Schuld traf und Maffay durfte das Gefängnis als freier Mann verlassen.

Peter Maffay spricht offen über seine einstige Inhaftierung in Neuseeland

„Ich war übrigens tatsächlich mal im Knast. Ich habe einen Unfall verursacht und musste dann, bis die Umstände geklärt waren, für ein paar Stunden wirklich hinter Gitter“, erzählt Peter Maffay im Gespräch mit dem ProSieben-Magazin „Red“. Bei dem Unfall sei übrigens niemand zu Schaden gekommen. Wohl auch deshalb durfte Maffay die neuseeländische Haftanstalt ziemlich schnell wieder verlassen.

Dass der „Über sieben Brücken musst Du geh’n“-Interpret keine kriminelle Ader besitzt, ist schon seit längerem klar: Denn Maffay engagiert sich bereits seit Jahrzehnten für wohltätige Zwecke, insbesondere für Kinder in Not. Mit seiner „Peter Maffay Stiftung“ setzt er sich vor allen Dingen für traumatisierte Kinder ein, um ihnen die dringend benötigte Betreuung zur Seite zur stellen.