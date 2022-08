Peter Maffay zeigt zum ersten Mal seinen Sohn

Yaris kommt ganz nach seinem Vater Peter Maffay: sowohl bei der Musik, als auch beim Look. © Screenshot Instagram/yaris_m100 und Jörg Carstensen/dpa

Peter Maffay hält seine Familie so gut es geht aus dem Rampenlicht fern. Sein Sohn Yaris trat jetzt jedoch erstmals an der Seite seines Vaters vor die Kameras.

Starnberger See – Er will in die Fußstapfen seines Vaters treten: Yaris (18) ist der Sohn von Musiklegende Peter Maffay (72) und dessen Exfrau Tania (53). Der Nachwuchsmusiker hat so einiges mit seinem berühmten Papa gemeinsam und hofft, dass seine Karriere demnächst Fahrt aufnimmt. Im Interview mit BILD erzählt Yaris, dass er noch bis vor kurzem bei seiner Mutter auf Mallorca heimisch war. Seit einer Weile lebt er mit dem „Tabaluga“-Macher unter einem Dach.

In dem Anwesen am Starnberger See wohnte Maffay zuletzt mit seiner Lebensgefährtin und der gemeinsamen kleinen Tochter. Durch Yaris’ Einzug hat sich im Hause des Musikers so einiges geändert, wie Vater und Sohn den Reportern erzählen. Unter anderem Maffays berühmte Lederjacken sind häufiger in Nutzung als sonst. „Ich leihe mir gern die Lederjacken von meinem Vater aus seinem Kleiderschrank. Ich mag ebenfalls diesen Motorrad-Stil“, erklärt Yaris. Sein alter Herr hat damit kein Problem: „Er kann gern an meinen Schrank, er darf sich alles leihen. Er muss es nur wieder zurückbringen – irgendwann.“

Mithilfe seines Vaters Peter Maffay will Yaris im Musikbusiness durchstarten

Doch bei den modischen Vorlieben hören die Gemeinsamkeiten von Peter Maffay und seinem Sohn Yaris nicht auf. Der 18-Jährige ist ebenfalls Musiker und will demnächst eine eigene Karriere starten. Die Ratschläge seines Vaters nimmt er dabei dankend an. „Mein Ziel ist es, als Musiker mein Geld zu verdienen. Mein Vater war schon immer ein Rock’n’Roll- Vorbild für mich“, gibt Yaris im Gespräch preis.

Maffay sieht die Pläne seines Sohnes ziemlich locker: „Yaris ist alt genug und soll sein Leben selber gestalten. Ich kann Tipps geben, aber was er daraus macht, ist seine Sache.“ Bei „The Voice of Germany“ wird Yaris allerdings nicht als Kandidat auftreten dürfen – in der TV-Show ist sein Vater Peter Maffay nämlich seit der aktuellen Staffel als Juror dabei.