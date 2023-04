Peter Maffays Sohn Yaris will um jeden Preis Musiker werden: „Plan B gibt es nicht“

Wie viele andere junge Menschen hat der 19-jährige Yaris einen großen Traum: Er will Musiker werden. Damit tritt er in die Fußstapfen seines berühmten Vaters.

Yaris Maffay trägt einen großen Namen: Er ist der Sohn von Tanja Spengler und der Deutschrock-Legende Peter Maffay (73). Während sein berühmter Vater schon seit über 40 Jahren im Showgeschäft ist, steht Yaris noch ganz am Anfang seiner Karriere. Doch für ihn ist klar, dass auch er unbedingt Musik machen möchte.

Im Gespräch mit dem Magazin Bunte erzählte der Maffay-Spross: „Es war immer für mich klar, dass ich Musiker werde. Einen Plan B gibt es deshalb für mich nicht. Die Musik ist mein Leben. Als kleines Kind bin ich im Studio meines Vaters auf den Musikboxen eingeschlafen“.

Auch das Instagram-Profil des 19-Jährigen zeugt von seinem großen Traum. Auf seinen Fotos sieht man ihn beim Singen oder mit Gitarre. In seinen Highlights finden sich unter dem Titel „Music“ eine Vielzahl von Fotos und Videos, die ihn allein oder gemeinsam mit Bandkollegen beim Performen zeigen.

TV-Auftritt wird Ostern ausgestrahlt

Da Yaris bei seiner Mutter auf Mallorca aufgewachsen ist, spricht er fließend Spanisch und singt auch in seiner Heimatsprache. Dort genoss er abseits vom Ruhm des Vaters eine glückliche Kindheit. Erst kurz vor seinem 18. Geburtstag zog er zu seinem Vater an den Starnberger See und verfolgt von dort aus seine Karriereziele.

Das deutsche Fernseh-Publikum wird sich schon bald davon überzeugen können, ob Yaris auch das Talent von seinem Vater geerbt hat. Er wird als Gast in der Show „Happy Birthday Tabaluga“ zu sehen sein und seinen ersten TV-Auftritt als Sänger bestreiten. Die Sendung soll am Ostermontag auf Sat.1 ausgestrahlt werden.