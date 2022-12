Trauriger Verlust in der Schlagerwelt: Musikproduzent von Roland Kaiser und Peter Maffay ist tot

Mit Peter Wagner ist einer der bedeutendsten Musikproduzenten der Schlagerbranche gestorben. Er arbeitete unter anderem für Roland Kaiser und Peter Maffay. © POP-EYE/Renate Judek via www.imago-images.de

Es sind traurige Nachrichten für die Schlagerszene: Kurz vor seinem 80. Geburtstag ist Hitproduzent Peter Wagner gestorben. Von der traurigen Todesnachricht berichtete unter anderem das Branchen-Portal Schlagerprofis.de. Bekannt war Wagner vor allem unter Schlager-Insidern, da er meist im Hintergrund agierte. Dabei wäre die Schlagerbranche ohne ihn wohl nicht das, was sie heute ist.

Der Musikliebhaber versuchte sich zunächst selbst als Künstler und wurde laut dem Komponistenlexikon von Textdichter Heino Gaze ausgebildet. Anschließend arbeitete er als Tonmeister und Produzent bei Hansa-Music. Ab 1978 machte sich Wagner selbstständig und war als freiberuflicher Produzent tätig. Schnell kollaborierte er mit den ganz Großen in der Schlagerszene. Dazu gehörte unter anderem Musik-Ikone Udo Jürgens (†2014).

Für den legendären Sänger arbeitete Peter Wagner bereits ab Mitte der 1970er Jahre. Die erfolgreiche Partnerschaft sollte sich bis zum Tod des Ausnahmekünstlers fortsetzen. Selbst Jürgens‘ letztes Album wurde von Wagner produziert, ebenso wie die postum veröffentlichte Single „Liebe ohne Leiden“. Dieser Track war ursprünglich auf dem ersten Studioalbum von Udo Jürgens enthalten und wurde gerade erst aus der neuen CD „da capo, Udo Jürgens - Stationen einer Weltkarriere“ ausgekoppelt.

Peter Wagner war ein allseits beliebter Musikproduzent

Doch der „Aber bitte mit Sahne“-Interpret war nicht der einzige Star, mit dem Peter Wagner im Laufe seiner Karriere zusammenarbeitete. Auch Peter Maffay (73) wurde auf das Talent des Produzenten aufmerksam. Gemeinsam brachten die beiden kreativen Talente 1979 das Hit-Album „Steppenwolf“ auf den Markt. Daraus fruchtete eine erfolgreiche Zusammenarbeit, die rund zehn Jahre lang hielt.

Die erfolgreichen Schlagersängerinnen Marianne Rosenberg (67) und Andrea Jürgens (†2017) vertrauten Peter Wagner ebenfalls die Produktion ihrer Alben an. Ein weiterer große Name, der in diesem Zusammenhang nicht fehlen darf, ist der von Schlager-Legende Roland Kaiser (70). Zwischen 1984 und 2016 arbeitete der „Sag mir wann“-Sänger mit Wagner zusammen. Nicht nur beruflich, sondern auch privat verstanden sich die beiden Männer gut. So erfuhr Wagner auch als einer der ersten davon, dass Kaiser an einer Lungenkrankheit litt.