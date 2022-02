Model jagt Maus in Wohnung, plötzlich trifft ihr Freund per Traumtor in der Bundesliga und sie sprintet zum TV

Teilen

Eine Maus, ein Sprint, ein Tor. Das hatte sich das Model an dem Nachmittag wohl anders vorgestellt. © Screenshot Instagram Philine Pi Roepstorff

Model Philine Pi Roepstorff wollte doch nur ihrem Freund beim Fußball zuschauen, als eine Maus auftaucht, ändert sich ihr Fokus. Doch dann folgt ein Traumtor.

Kopenhagen - Fußballschauen mit Hindernissen. Philine Pi Roepstorff kann davon ein Lied singen. Das Model verfolgte die Bundesliga, als plötzlich eine Spitzmaus die ganze Aufmerksamkeit bekam. Sie zückte das Handy und filmte den kleinen Eindringling in ihrer Wohnung. Als wäre das nicht Stress genug, schoss gleichzeitig noch ihr Freund ein Traumtor in der Bundesliga. Und sie entschied sich dafür, die Maus sausen zu lassen und zum TV zu sprinten. Doch der Reihe nach.

Roepstorff dürfte für manche Fußball-Fans keine Unbekannte sein. Die Dänin ist Tochter eines ehemaligen Handballspielers und war jahrelang mit Nicklas Bendtner liiert. Die Beziehung mit dem „Lord“ - wie ihn Fußball-Fans auch nennen - zog besonderes Interesse der Öffentlichkeit auf sich. Vor allem, weil sich die jetzt 29-Jährige damals „Lord“ in den Nacken tätowieren ließ. Das Paar trennte sich und mittlerweile ist mit einem weiteren Fußballer zusammen: Jacob Bruun Larsen. Ebenfalls Däne.

Philine Pi Roepstorff und Jacob Bruun Larsen ein Paar: Model und Fußballer zusammen

Roepstorff ist mit Maus beschäftigt, während ihr Freund ein Traumtor schießt

Bruun Larsen wurde im Samstagsspiel beim VfL Wolfsburg für die TSG Hoffenheim erst eingewechselt, war aber maßgeblich an deren 2:1-Sieg beteiligt. Mit einem Seit-Fallrückzieher ließ er die Kommentatoren durchdrehen, eben just in dem Moment, als seine Freundin die Maus einfangen wollte. Sie dokumentiert das in ihrem Video mit den Worten: „Ich habe das Spiel meines Freundes im Fernsehen angeschaut, dann entdeckte ich eine Maus und wollte sie fangen. Aber zur gleichen Zeit hörte ich den Namen meines Freundes im TV.“ Sie stellt den Eimer weg und sprintete die Treppe mit den Worten „nein, nein, nein“ hinauf. Anschließend freute sie sich über dessen Treffer.

Roepstorff und Bruun Larsen: Happy End für beide - er gewinnt, sie wird die Maus los

Als Bildunterschrift fügte sie hinzu: „Jacob Bruun Larsen, eine Maus wartet auf dich daheim nach dem Spiel. Sie ist dein Preis“. Bruun Larsen steuerte übrigens noch die Vorlage zum entscheidenden 2:1 seiner Hoffenheimer bei. Nicht nur der Fußballer war erfolgreich, auch seine Freundin fing die Maus noch ein, stattdessen wurde Bruun Larsen ein weiteres Mal „eingewechselt“ - dieses Mal in die eigenen vier Wände.

Lesen Sie auch Kurz vor Konzert - Thomas Anders von Polizei eskortiert Was für ein Empfang! Thomas Anders stand vor wenigen Tagen in Valletta auf der Bühne. Zuvor wurde er mit einer eigenen Polizeieskorte und im Rolls-Royce zum Hotel gefahren. Kurz vor Konzert - Thomas Anders von Polizei eskortiert Faschingssession in Bayern abgeschrieben - „Sehr trauriges Jahr“ Das dritte Corona-Jahr macht den Narren einen Strich durch die Rechnung, der Fasching fällt in Bayern vielerorts wieder flach. Es herrscht Frust. Faschingssession in Bayern abgeschrieben - „Sehr trauriges Jahr“

Die Maus ist raus, Bruun Larsen daheim. © Screenshot Instagram

Letztendlich wurde der Torschütze noch mit einem Abendessen und einer Fußmassage belohnt. Es war insgesamt dann doch ein guter Nachmittag im Hause Roepstorff/Bruun Larsen. (ank)