Rocket Halo Ocean: Philip Plein zeigt erstes Babyfoto und verrät Namen seines Sohns

Philipp Plein mit Freundin und Baby © Instagram/xluciabartoli

Modedesigner Philipp Plein und seine Freundin Lucia Bartoli haben einen Jungen bekommen. Nun verraten sie den Namen: Rocket Halo Ocean.

Erst vor kurzem kam das Baby von Modedesigner Philipp Plein und seiner Freundin Lucia Bartoli zur Welt. Nun veröffentlichten die frisch gebackenen Eltern ein Bild und den Namen des kleinen Jungen auf Instagram. Auf dem Foto ist das Paar glücklich mit dem Baby im Arm zu sehen. Philipp Plein schreibt dazu: „Am 16. Mai brachte Lucia unseren Sohn Rocket Halo Ocean auf die Welt. Einen 3,9 kg schweren und 52 cm großen gesunden Jungen.“

Der Designer hat bereits einen 9-jährigen Sohn, der mit seiner Mutter in Brasilien lebt. Umso mehr freuen sich die Eltern nun über den Familienzuwachs und über einen kleinen Bruder für Romeo Prince Plein. Plein erzählte in einem Interview mit Bild.de von seinen Aufgaben als Vater. So antwortet er auf die Frage, ob er seinen Sohn auch wickelt: „Natürlich. Alles. Ich bade mit ihm, ich nehme ihn in der Früh, bevor ich ins Büro muss. Dann kann Mama liegen bleiben. Und abends, wenn ich wieder heimkomme, übernehme ich das Füttern und Wickeln.“

Die Familie reist viel – Ab jetzt ist Rocket auch dabei

Er ist sehr stolz auf seinen Sohn: „Er sieht gut aus und ist intelligent. Ganz der Papa.“ Der Designer kommt ursprünglich aus München. Doch die kleine Familie lebt in der Schweiz und ist sehr viel unterwegs. Ab jetzt auch immer Sohn Rocket mit. So meint Philipp: „Rocket ist wie wir im Reisefieber. Im August wird er mit uns in New York sein. Ansonsten pendeln wir zwischen Lugano und Südfrankreich.“