„Körper hat nicht funktioniert“: Pietro Lombardi konnte beim ersten Mal mit Laura nicht abliefern

Von: Stella Rüggeberg

Über Instagram geben Pietro Lombardi und Freundin Laura ihren Fans täglich Einblicke in ihr Leben. Im Podcast plaudern sie nun aus dem Nähkästchen und sprechen über ihr erstes gemeinsames Mal. Dabei macht Laura ein Geständnis, mit dem auch Pietro nicht gerechnet hat.

Köln – Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa erwarten bald ihr erstes gemeinsames Baby. In ihrem Podcast sprechen sie aber nun erstmals darüber, wie bei ihnen alles anfing und lassen dabei kein Detail aus. Sogar vor Pietros anfänglicher erektilen Dysfunktion macht Freundin Laura keinen Halt.

Pietro Lombardi konnte beim ersten Mal mit Laura nicht abliefern

Beim ersten Mal soll Pietro ganz schön nervös gewesen sein und habe es nicht mal geschafft, seine Laura vernünftig auszuziehen. Eins kann Laura ihren Fans aber nicht verschweigen: „Pietro Lombardi hat beim ersten Mal keinen hochbekommen“, platzt es aus ihr im Podcast heraus. Um die Situation für ihren Liebsten noch unangenehmer zu machen, applaudiert sie ihm sogar.

Lauras Enttäuschung ist aber nicht unbegründet, denn als sich das Paar kennenlernte, versprach Pietro ihr: „Beim ersten Mal werde ich so krass abliefern“. Ob er sich damit vielleicht selbst zu viel Druck gemacht hat? Mit der Aussage hat der diesjährige DSDS-Juror wohl nicht gerechnet. Das verrät sein schockierter Blick in die Kamera. Pietro will sich allerdings nicht grundlos bloßstellen lassen und versucht sich zu rechtfertigen: „Mein Körper hat nicht funktioniert“, erklärt der Sänger.

Erektile Dysfunktion Laut ratiopharm.de leiden etwa 18 Millionen Männer im Alter zwischen 40 und 70 Jahren unter Erektionsstörungen. Bei 30- bis 39-Jährigen ist dies jedoch eher eine Seltenheit. Nur 2,3 % sind von einer erektilen Dysfunktion betroffen.

Fans erraten Geschlecht von Laura und Pietro Lombardis Baby

Beim zweiten Versuch hat es dann aber geklappt und Pietro konnte seine Liebste zufriedenstellen. Wie es aktuell bei ihnen im Schlafzimmer läuft, verraten sie nicht. Ganz so sportlich werden die beiden aber wohl nicht mehr zu Sache gehen. Immerhin erwartet das verliebte Paar demnächst ihr erstes gemeinsames Kind.

