Pietro Lombardi: Diesem Menschen widmet er die neue Single

Sänger beweist großes Herz

+ © dpa Es geht aufwärts bei Pietro Lombardi. © dpa

Köln - Die Trennung von Sarah Lombardi hat Pietro offenbar soweit gut überstanden, denn er veröffentlichte eine neue Single. Nun erklärt er, worum es in dem Song geht.

Das Magazin IN sprach mit Pietro Lombardi (24) über die schwerste Zeit seines Lebens nach der Trennung von Ehefrau Sarah und seine neue Single „Mein Herz“. Den Song widmet er der wichtigsten Person in seinem Leben – Söhnchen Alessio (18 Monate): „Ich wollte einen Song für meinen Sohn schreiben, etwas, das ihm zeigt: Mein Sohn – Papa ist da.“

Wie groß sein eigenes Herz ist, beweist der 24-Jährige mit dieser rührenden Geste: „Alessio hatte einen sehr schweren Start auf die Welt. Alle Einnahmen von ‚Mein Herz‘ gehen an herzkranke Kinder. Diese Geste soll für all die Eltern und Kinder stehen, denen es ähnlich erging wie uns.“

Pietro Lombardi mit Kummerbauch

Die medial stark begleitete Trennung von Pietro Lombardi und seiner Ex Sarah bekam den beiden auch körperlich unterschiedlich. Während sich der einstige DSDS-Sieger einen kleinen Kummerbauch antrainiert hat - und diesen über die sozialen Netzwerke nun werbewirksam wieder loswerden will, ist seine ehemalige Herzensdame auffallend dünn geworden. Ob das wohl nur an den Produkten liegt, für die sie ihrerseits Werbung macht oder vielleicht doch am noch-nicht-offiziell-neuen-Freund Michal T., der auch der Auslöser für die Trennung war?

Nach der in aller Öffentlichkeit, nämlich dem TV, ausgetragenen Schlammschlacht konzentriert sich Sarah Lombardi nun auf jeden Fall wieder, ein besseres Bild von sich zu zeigen. Ganz entgegen dem Motto „Ist der Ruf erst ruiniert...“ hat sie sich nämlich die ganz große Bühne für ihr Comeback ausgesucht. Gemeinsam mit ihrer Mutter und weiteren C- und D-Promis wie Alessandra Meyer-Wölden, Jana Ina Zarella oder Monica Ivancan will sie auf der Berliner Fashion Week die „Riani“-Modenschau besuchen.

Was Pietro für die nahe Zukunft plant, ist noch nicht klar. Aber nach der Veröffentlichung seiner neuen Single wird es bestimmt nicht lange dauern, bis auch er wieder die Öffentlichkeit sucht.

tz