6 Bäder, Wasserfall und 700 Euro die Nacht: Pietro Lombardi wohnt während DSDS dicker als Bohlen

Der DSDS-Dreh führte Pietro Lombardi und Co. nach Mallorca. Dort wohnt der Superstar in einer protzigen Luxus-Finca, in der es ihm an nichts fehlt. Seine Jury-Kollegen um Dieter Bohlen sind da offenbar sparsamer unterwegs.

Mallorca – Für Pietro Lombardi (30) könnte es aktuell kaum besser laufen: Privat hat er an der Seite seiner einstigen On-Off-Liebe Laura Maria Rypa (26) das Familienglück gefunden, während er beruflich bei RTL nicht nur ordentlich abkassiert, sondern dort auch den möglicherweise allerletzten „Deutschland sucht den Superstar“-Gewinner überhaupt castet. Die Dreharbeiten für die Jubiläumsstaffel versüßt sich der 30-Jährige dabei so gut es geht.

Für DSDS-Dreh auf Mallorca – Pietro Lombardi bezieht Luxus-Finca mit schwangerer Freundin

Gedreht wird DSDS aktuell auf Mallorca, der Lieblingsinsel vieler Deutscher. Dort, unter der balearischen Sonne, lässt es sich auch im Oktober noch bestens aushalten. Das gilt auch für Pietro Lombardi: Für den Sänger ging es im Privatjet mit seiner schwangeren Freundin Laura Maria und deren Mama ins siebzehnte Bundesland.



Dort residiert der 30-Jährige mit seinen Liebsten in einer Nobel-Finca – und das angeblich auf Kosten von RTL, wie bild.de erfahren haben will. Für 700 Euro am Tag dürfen es sich Pietro und Co. auf 550 Quadratmetern Wohnfläche bequem machen; zudem stehen ihnen ein Outdoor-Poolbereich, ein beheizbares Schwimmbecken mit Wasserfall, fünf Schlafzimmer und sechs Bäder zur Verfügung. Insgesamt verfügt das fernab der Touristenmeilen gelegene Landgut über eine Gesamtfläche von 16.000 Quadratmetern. Der „Phänomenal“-Interpret widerspricht übrigens der Behauptung, er lasse sich all den Luxus von RTL bezahlen. Für die Kosten komme er ganz alleine auf, so der Superstar bei Instagram.

„Deutschland sucht den Superstar“ verabschiedet sich – oder etwa doch nicht? Für die Jubiläumsstaffel von „Deutschland sucht den Superstar“, die 2023 ausgestrahlt werden soll, hat RTL noch einmal alles gegeben: Mit Dieter Bohlen kehrte das Gesicht der Castingshow als Juror zurück und auch die Verpflichtung von Publikumsliebling Pietro Lombardi erfreute viele Fans. Die 20. Staffel kündigte der Kölner Sender gleichzeitig als endgültigen Abschluss des Formats an – doch das klingt inzwischen ganz anders: „Es ist die Jubiläumsstaffel von DSDS, vielleicht nicht unbedingt die letzte Staffel“, verriet der Poptitan bei Radio Hamburg und auch Produktionschef Nico Hoffmann sprach jüngst lediglich von einem „Neustart“ und keinem Ende.

Rest der DSDS-Jury genügsamer als Pietro Lombardi – Dieter Bohlen wohnt in eigenen vier Wänden

Pietro Lombardis drei Jury-Kollegen Katja Krasavice (26), Leony (25) und Dieter Bohlen (68) sind da wesentlich genügsamer: Während die beiden Damen offenbar in einem Hotel abgestiegen sind, bezog der Poptitan seine mit 90 Quadratmetern vergleichsweise überschaubare Wohnung im Südwesten der Insel.

Der DSDS-Dreh auf Mallorca ist allerdings nur ein Zwischenstopp: Jury und Kandidaten sollen für den Recall demnächst nach Thailand geflogen werden. Dort wird dann um den Einzug in die Liveshows gekämpft – und für die Juroren, die sich inzwischen wohl an einen gewissen Lebensstil gewöhnt haben, mit Sicherheit eine luxuriöse Bleibe zur Verfügung gestellt. Für Spesen und Unterkunft sind die Promis eigentlich gar nicht mehr auf RTL angewiesen: Erst kürzlich verriet Pietro Lombardi ganz offen, wie viel er wirklich verdient. Verwendete Quellen: bild.de, rtl.de